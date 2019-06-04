Экономика

Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%ТАСС 03:17

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2019 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 10,4% и составила 185,5 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
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Выручка «Системы» в 1-м квартале выросла на 10,4%

Финмаркет04:43

Выручка АФК «Система» выросла на 10,4%

Метагазета04:31

Чистая прибыль АФК «Система» в 1 квартале составила 15,7 млрд рублей

Finam.Ru03:10

Выручка АФК «Система» в первом квартале выросла на 10,4%

ТАСС03:17

Скорректированная чистая прибыль АФК «Система» в I квартале составила 15,7 млрд руб

ПРАЙМ03:07

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Financial One03:13

АФК «Система» получила прибыль по МСФО в I квартале

Вести.Финанс03:43
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