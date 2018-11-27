Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.

Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%

Экономика Экономика Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы В Сбербанке прокомментировали публикации СМИ о том, что ряд банков стал требовать от своих клиентов экономического обоснования денежных операций на суммы в пределах одной тысячи рублей.

Экономика Экономика Владимир Потанин поборется за акции «Норникеля» Высокий суд Лондона удовлетворил просьбу «Интерроса» Владимира Потанина (владеет около 34% акций «Норникеля») и Crispian Investments Романа Абрамовича и Александра Абрамова (6,37% ГМК) об апелляции на решение суда, отказавшего компаниям в сделке с акциями «Норникеля» по иску «Русала» Олега Дерипаски (27,8% ГМК).

Финансы Финансы Минфин впервые за пять лет размещает облигации в евро Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро.

Энергетика Энергетика «Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме «Роснефть» 27 ноября возобновила торги топливом в нормальном, а не в адресном режиме на крупнейшей российской товарной бирже — Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Экономика Экономика Кудрин обнаружил экономику России в «застойной яме» Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Финансы Финансы Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25% Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.

Экономика Экономика Российская ОВК поставит Deutsche Bahn 130 вагонов Планируется, что в первом полугодии 2020 года DB будет поставлено 130 вагонов.

Экономика Экономика Пятая часть продуктов на рынке РФ оказалась фальсификатом Доля фальсифицированных продуктов на рынке РФ достигает 20%, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Экономика Экономика Подмосковье сохранит все меры поддержки молочной отрасли в 2019 году Губернатор Андрей Воробьев положительно ответил на вопрос ТАСС, о сохранении мер поддержки молочной отрасли в Подмосковье в полном объеме в 2019 году.

Экономика Экономика Российский бизнес оценил последствия санкций Последствия санкций в целом для российского бизнеса респонденты оценили более пессимистично: 44% сказали о «скорее негативном» влиянии, 15% – о «крайне негативном».

Экономика Экономика Инициатива Белоусова по приоритетным проектам собрала 981 заявку Рабочая группа по реализации инвестпроектов в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова сформировала перечень из 981 проекта на общую сумму 81 триллион рублей, следует из материалов к заседанию рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Экономика Экономика Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с «Метростроем» Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть контракт с "Метростроем" из-за срыва сроков ввода трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.

Экономика Экономика Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США.

Экономика Экономика Операционный директор «Мегафона» стала кандидатом в совет директоров Совет директоров "Мегафона" рекомендовал акционерам включить в состав совета операционного директора компании Анну Серебряникову, говорится в материалах оператора.