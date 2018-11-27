Экономика
Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%
Выручка АФК «Система» в III квартале выросла на 13,6%ТАСС02:20
Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2018 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,6% и составила 204,6 млрд рублей с учетом применения новых стандартов.
ТАСС02:20
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Чистая прибыль АФК «Система» в III квартале сократилась на 69,4% — до 1,6 млрд рублей
Rambler News Service02:25
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