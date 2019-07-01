Экономика
Выросли тарифные ставки системы «Платон»iReactor 00:47
По сообщениям ТАСС, в феврале 2020 года действующим законодательством предписано повышение тарифной ставки для системы «Платон» до 2,2 рублей за километр, а с 1 февраля 2021 года, она увеличится до 2,35 рублей за километр.
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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
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Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область
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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Путин прибыл в затопленный Братск в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено 29 июня в 15:05
Общество
В Японии запретили курение в общественных местах
Телекомпания NHK сообщил, что в Японии вступил в силу запрет на курение в общественных местах.
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Минтруд увеличит пенсии всем россиянам
В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
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Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск
Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.
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