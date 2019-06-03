Общество

Школьники сдают ЕГЭ по русскому языкуРосбалт 00:51

Экзамен длится 3,5 часа, работа состоит из 27 заданий в двух частях. Добавим, что ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных для получения школьного аттестата. Результаты экзамена будут известны не позднее 20 июня.
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