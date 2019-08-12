Ольга Васильева: С первого сентября 2020 года планируем исключить почти 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (СПО).

с чего всё началось

Если учащийся ушел после девятого класса в среднее профобразование, то никто не отбирает у него право сдавать ЕГЭ. Оно законодательно закреплено. Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный.

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство решило не вводить обязательную сдачу ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов. Об этом передает РИА "Новости". Васильева отмечает, что принятие такой меры пока нецелесообразно.

Выпускники колледжей не станут сдавать ЕГЭ по решению Минпросвещения

Футбол Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром» Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.

Наука Хищники довели черношапочных гаичек до посттравматического синдрома После встречи с хищными птицами у черношапочных гаичек наблюдаются изменения мозга и поведения, характерные для модели посттравматического стрессового расстройства у лабораторных животных.

Общество Новую «Миссис Россия» затравили за внешность Пользователи социальных сетей резко высказались по поводу результатов конкурса «Миссис Россия».

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Авто «Заниженный» Maserati Levante похож на Subaru WRX Заниженная стойка подчеркивает тот факт, что автомобиль больше похож на большой хэтчбек, чем на что-либо другое, а более старая Subaru WRX является очевидной «музой».

Футбол Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".

Происшествия Число жертв супертайфуна в Китае увеличилось до 22 Число погибших в Китае в результате супертайфуна «Лекима» увеличилось до 22.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Общество В России изменились правила использования электронной подписи В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Общество Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.

Здоровье Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.

Политика В США ужесточат правила получения виз Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.

Авто Новый Volkswagen Jetta поступит в Россию в 2020 году На днях в социальных сетях компания Volkswagen анонсировала выход на российский рынок нового поколения седана Volkswagen Jetta.

Футбол Семин оценил проблемы с результативностью Смолова Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире программы "Футбол России" телеканала "Россия 24" выразил мнение, что проблема низкой результативности форварда Федора Смолова связана не только с его игрой.

Игры EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.

Политика ЦИК разъяснила порядок отмены выборов в Мосгордуму В законодательстве о выборах не предусмотрена процедура прекращения текущей избирательной кампании в Мосгордуму решением Центризбиркома, так как ЦИК не входит в число организаторов выборов в столичную думу.