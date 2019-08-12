Общество

Выпускники колледжей не станут сдавать ЕГЭ по решению МинпросвещенияГазета.Ru 13:32

Глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство решило не вводить обязательную сдачу ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов. Об этом передает РИА "Новости". Васильева отмечает, что принятие такой меры пока нецелесообразно.
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Ольга Васильева
Если учащийся ушел после девятого класса в среднее профобразование, то никто не отбирает у него право сдавать ЕГЭ. Оно законодательно закреплено. Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный.
— Ольга Васильева, российский политикТАСС 14:00
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