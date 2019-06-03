Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языкуПервый Тульский 04:36

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена. Без удовлетворительной отметки по нему ученик не получит аттестат о полном общем образовании.
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Почему российские школьники срываются на экзаменах

Газета.Ru09:16

Школьники Челябинской области сдали самый массовый ЕГЭ

Урал-пресс-информ31 мая в 05:13

ЕГЭ по русскому будут сдавать 674 тыс. человек

Известия02:34

Выпускники российских школ сегодня сдают Единый госэкзамен по русскому языку

Эхо Москвы04:04

Выпускники российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку

Говорит Москва02:55

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

ТАССвчера в 17:02

Школьники сдали ЕГЭ по русскому языку

Общественное телевидение России08:36
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Политика

Дело возбуждено в отношении главы Госбюро расследований Украины

Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили дело о захвате власти.
Обновлено в 09:40
Общество

Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе

Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.
Обновлено в 09:07
Транспорт

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии.
Обновлено в 05:08
Авто

АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross

Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской перенесла очередную операцию

Звезда заявила, что на днях девушка перенесла очередную операцию. При этом до конца Татьяна так и не восстановилась.
Обновлено в 01:04
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Футбол

Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»

Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Здоровье

Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Политика

США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии

США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Футбол

Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси»

Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Азове задержали начальницу отдела судебных приставов города

Обновлено в 08:11
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

«Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку

В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.
Обновлено в 06:17
Кино

Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне

Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.
Обновлено в 08:00
Экономика

ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК

ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Коллега Началовой сравнил Алдонина и Шепелева

Коллега и близкий друг Юлии Началовой Егор Иващенко в откровенной беседе с журналистами "Комсомольской правды" рассказал о своем отношении к бывшему мужу певицы Евгению Алдонину и сравнил его с телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Обновлено в 08:47
Музыка

Шнуров констатировал смерть рэп-баттлов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что баттл-рэп «скоропостижно скончался».
Обновлено в 08:55
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Общество

В Екатеринбурге оштрафовали организатора протестов против храма

Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Певица Дайнеко поссорила подписчиков из-за снимка в купальнике

Певица Виктория Дайнеко опубликовала несколько снимков в купальнике на яхте. Мнения пользователей разделились, сообщает argumenti.ru.
Обновлено в 08:42
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

В Судане военные открыли огонь по протестующим

В Хартуме, столице Судана, военная полиция открыла огонь по участникам акции протеста после начавшихся столкновений.
Обновлено 01 июня в 09:15
Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона

Обновлено в 08:40
Экономика

Как повышение НДС повлияло на бизнес

Повышение налога имеет чисто негативный эффект на реальный бизнес, это факт.
Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
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