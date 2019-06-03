Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языкуПервый Тульский 04:36

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена. Без удовлетворительной отметки по нему ученик не получит аттестат о полном общем образовании.

Политика Дело возбуждено в отношении главы Госбюро расследований Украины Ранее сообщалось, что против Порошенко возбудили дело о захвате власти.

Общество Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.

Транспорт В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии.

Авто АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской перенесла очередную операцию Звезда заявила, что на днях девушка перенесла очередную операцию. При этом до конца Татьяна так и не восстановилась.

Футбол Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново» Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Здоровье Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.

Политика США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии США и Израиль хотят во время трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.

Культура Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Политика Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.

Футбол Бывший тренер «Рубина» может возглавить «Челси» Бывший главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия вошел в число кандидатов на пост наставника лондонского «Челси».

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Экономика Низкий спрос на мясо в России замедлит производство По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).

Армия и оружие «Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.

Кино Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.

Экономика ВТБ станет контролирующим акционером железнодорожного оператора РТК ВТБ и акционеры железнодорожного оператора РТК («Рустранском») подписали обязывающие документы о покупке банковской группой 50% плюс 1 акция компании, говорится в совместном сообщении сторон.

Шоу-бизнес Коллега Началовой сравнил Алдонина и Шепелева Коллега и близкий друг Юлии Началовой Егор Иващенко в откровенной беседе с журналистами "Комсомольской правды" рассказал о своем отношении к бывшему мужу певицы Евгению Алдонину и сравнил его с телеведущим Дмитрием Шепелевым.

Музыка Шнуров констатировал смерть рэп-баттлов Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что баттл-рэп «скоропостижно скончался».

Шоу-бизнес Певица Дайнеко поссорила подписчиков из-за снимка в купальнике Певица Виктория Дайнеко опубликовала несколько снимков в купальнике на яхте. Мнения пользователей разделились, сообщает argumenti.ru.

Политика Трамп встретился с Елизаветой II Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Армия и оружие В Судане военные открыли огонь по протестующим В Хартуме, столице Судана, военная полиция открыла огонь по участникам акции протеста после начавшихся столкновений.