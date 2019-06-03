Общество

Выпускники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языкуПервый Тульский 04:36

Сегодня 660 тысяч выпускников российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый предмет единого госэкзамена. Без удовлетворительной отметки по нему ученик не получит аттестат о полном общем образовании.
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Почему российские школьники срываются на экзаменах

Газета.Ru09:16

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

ТАССвчера в 17:02

ЕГЭ по русскому будут сдавать 674 тыс. человек

Известия02:34

Выпускники российских школ сегодня сдают Единый госэкзамен по русскому языку

Эхо Москвы04:04

Выпускники российских школ сдают ЕГЭ по русскому языку

Говорит Москва02:55

Школьники сдали ЕГЭ по русскому языку

Общественное телевидение России08:36

Школьники Челябинской области сдали самый массовый ЕГЭ

Урал-пресс-информ31 мая в 05:13
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Происшествия

При крушении вертолёта в США погибли три человека

В результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас погибли три человека, один пострадал.
Обновлено в 12:55
ЖКХ

Минстрой призвал отказаться от установки счетчиков тепла

Минстрой предложил отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила «Российская газета».
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Башкирии в детском лагере умер подросток

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока.
Обновлено в 13:31
Экономика

Два предприятия РФ получили разрешение на ввоз мясной продукции в Японию

Два российских производителя мясной продукции «Знаменский селекционно-генетический центр» и «Краснобор» получили разрешение ввозить товар на территорию Японии, сообщил представитель Россельхознадзора.
Обновлено в 12:43
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт

Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.
Обновлено вчера в 14:29
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Россия договорилась о компенсации ущерба за грязную нефть

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что Москва договорилась со всеми основными контрагентами о принципах компенсации ущерба из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба", передает ТАСС.
Обновлено в 11:28
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посетителей вывели из ГУМа из-за сообщения о заложенной бомбе, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:54
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
Происшествия

На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими

Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Финансы

«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.
Обновлено в 07:59
Общество

IKEA запустила библиотеку дизайн-проектов для российских «хрущевок»

Обновлено в 11:45
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Политика

МВД РФ: Тысячи жителей Донбасса обратились за российским гражданством

Несколько тысяч граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились в Россию с заявлениями о гражданстве.
Обновлено в 13:08
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Политика

Королева Великобритании приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью Трамп в Букингемском дворце.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено в 11:52
Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу

Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность.
Обновлено в 12:52
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Культура

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Авто

Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию

Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Футбол

10 футболистов покинули «Енисей»

«Енисей» объявил о прекращении сотрудничества с 10 футболистами.
Обновлено в 11:15
Общество

Алана Мамаева пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков

Алана Мамаева сообщила, что 4 июня в 15:00 пройдет полиграф на тему видео под наркотиками.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
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