Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмобаLenta.ru 02:52
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала. Об этом Алиса Гудименко написала в Facebook.
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Футбол
«Локомотив» вырвал у «Краснодара» прямую путевку в Лигу чемпионов
Основной интригой в чемпионате России оставалась борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов, за которую боролись "Локомотив" и "Краснодар".
Обновлено в 09:07
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Политика
Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Культура
Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»
Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой».
Обновлено в 03:35
Происшествия
Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли
В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Два человека погибли при крушении легкого самолета в Болгарии
В Болгарии при крушении легкого самолета погибло два человека.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Сирийская армия отбила город в провинции Хама
Обновлено в 08:34
Религия
Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки
Обновлено в 07:46
Хоккей
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Чехией
Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за третье место в чемпионата мира - 2019 по хоккею с командой Чехии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:57
Общество
Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы
В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Общество
В Питере появился плакат, критикующий врио губернатора Беглова
В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 мая, появился плакат с критикой в адрес врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 07:48
Автоспорт
15 минут до старта: Комментарий Андреаса Зайдля
Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль, говоря о задачах на предстоящую гонку в Монако, надеется, что Карлосу Сайнсу и Ландо Норрису удастся отыграть пару позиций.
Обновлено в 09:09
Технологии
Sony выпустит перчатки, штаны и рубашки с вибрацией для PlayStation 5
Компания Sony делает все для того, чтобы сделать игровую консоль PlayStation 5 еще более впечатляющей, причем акцент делается не только на производительной начинке.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане
Обновлено в 07:07
Авто
Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос
Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Зенит — Енисей 4:1
На петербургской "Газпром Арене" продолжается матч 30-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Енисеем".
Обновлено в 08:29
Происшествия
На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма
Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Эксперты назвали лучшие смартфоны для 5G-сети
Британские эксперты назвали лучшие смартфоны, поддерживающие 5G-сети, которые полностью раскрывают данную функцию.
Обновлено в 07:29
Общество
На Невском проспекте стартовал парад барабанщиков
Днём 26 мая по Невскому проспекту начала движение колонна барабанщиков. Мероприятие приурочили к 316-летию Петербурга.
Обновлено в 05:40