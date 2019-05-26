Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмобаLenta.ru 02:52

Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала. Об этом Алиса Гудименко написала в Facebook.
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Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Lenta.ru02:52

Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора

Известия00:27

Выпускница школы во Владивостоке после скандала призвала поддержать директора

Москва 2401:35

Выпускница школы, где был устроен БДСМ-флешмоб, попросила поддержать ее директора

URA.Ru00:58

Выпускница из Приморья призвала поддержать директора школы, где прошла «БДСМ-вечеринка»

РЕН ТВ00:35

«Перепутали школу с баром»: Выпускница оскандалившейся школы Владивостока требует сохранить директора

Царьград01:58

Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора

РИА Новостивчера в 23:34
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Футбол

«Локомотив» вырвал у «Краснодара» прямую путевку в Лигу чемпионов

Основной интригой в чемпионате России оставалась борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов, за которую боролись "Локомотив" и "Краснодар".
Обновлено в 09:07
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Захарова ответила на угрозы Украины «гамбургскими» санкциями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможные «гамбургские» санкции Украины против РФ за отказ отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 09:07
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 08:13
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Культура

Актриса Анфиса Черных стала победителем шоу «Последний герой»

Российская актриса Анфиса Черных оказалась победителем шоу «Последний герой».
Обновлено в 03:35
Происшествия

Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли

В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Два человека погибли при крушении легкого самолета в Болгарии

В Болгарии при крушении легкого самолета погибло два человека.
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Сирийская армия отбила город в провинции Хама

Обновлено в 08:34
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит три храма в сутки

Обновлено в 07:46
Хоккей

Сборная России объявила стартовый состав на матч с Чехией

Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за третье место в чемпионата мира - 2019 по хоккею с командой Чехии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:57
Общество

Фонд святой Екатерины провел субботник в сквере у театра драмы

В субботу, 25 мая, активисты фонда святой Екатерины вместе с волонтерами и другими жителями Екатеринбурга провели субботник, на котором восстановили газон в сквере у театра драмы.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Приморье загорелся рыболовный траулер

Обновлено в 03:03
Общество

В Питере появился плакат, критикующий врио губернатора Беглова

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 мая, появился плакат с критикой в адрес врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 07:48
Автоспорт

15 минут до старта: Комментарий Андреаса Зайдля

Руководитель команды McLaren Андреас Зайдль, говоря о задачах на предстоящую гонку в Монако, надеется, что Карлосу Сайнсу и Ландо Норрису удастся отыграть пару позиций.
Обновлено в 09:09
Технологии

Sony выпустит перчатки, штаны и рубашки с вибрацией для PlayStation 5

Компания Sony делает все для того, чтобы сделать игровую консоль PlayStation 5 еще более впечатляющей, причем акцент делается не только на производительной начинке.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане

Обновлено в 07:07
Авто

Новая Toyota Avanza продолжает вызывать ажиотажный спрос

Обновленный компактвэн Toyota Avanza (Veloz), вышедший на индонезийский рынок осенью прошлого года, сразу «спровоцировал» всплеск продаж.
Обновлено в 01:29
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

Зенит — Енисей 4:1

На петербургской "Газпром Арене" продолжается матч 30-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Енисеем".
Обновлено в 08:29
Происшествия

На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Гаджеты

Эксперты назвали лучшие смартфоны для 5G-сети

Британские эксперты назвали лучшие смартфоны, поддерживающие 5G-сети, которые полностью раскрывают данную функцию.
Обновлено в 07:29
Общество

На Невском проспекте стартовал парад барабанщиков

Днём 26 мая по Невскому проспекту начала движение колонна барабанщиков. Мероприятие приурочили к 316-летию Петербурга.
Обновлено в 05:40
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