Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмобаLenta.ru 02:52

Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала. Об этом Алиса Гудименко написала в Facebook.

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

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