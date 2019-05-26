Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмобаLenta.ru 02:52
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала. Об этом Алиса Гудименко написала в Facebook.
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Гаджеты
Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти
Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
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Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео
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Пресняков не поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения в Instagram
Владимир Пресняков-младший не стал поздравлять на просторах Сети с днем рождения свою бывшую жену — Кристину Орбакайте, которой на днях исполнилось 48 лет.
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Футбол
Александр Головин оценил итоги первого сезона в чемпионате Франции
Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
Обновлено в 03:57
Политика
На Брянщине проходит предварительное голосование
ПП «Единая Россия» приглашает жителей региона определить тех кандидатов, которых партия будет выдвигать на сентябрьских выборах в облдумы, советы миниципалитетов.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение магнитудой 8,0
Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.
Обновлено в 04:16
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Баскетбол
«Торонто» сыграет с «Голден Стэйт» в финале плей-офф НБА
В финале канадский клуб сыграет с "Голден Стэйт", который выиграл два последних чемпионства, а до решающей серии дошел пятый раз подряд.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Хоккей
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:30
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Хоккей
Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего
Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0.
Обновлено в 02:42
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска «Голос. Дети»
Широкий резонанс вызвала ситуация с голосованием во время шоу, в котором 10-летняя дочь популярной певицы Алсу Микелла Абрамова набрала 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 22:55
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Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA
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Видеодневник разработчиков Control: рассказ о звуке и музыке
Обновлено в 03:21
Политика
Королевская семья Великобритании проведет прием Трампа без Меган Маркл
Ранее герцогиня называла лидера США "женоненавистником" и "человеком, сеющим распри" Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, передает ТАСС со ссылкой на Daily Express.
Обновлено в 03:19
Политика
Выборы в Европарламент пройдут в 21 стране ЕС
Граждане семи стран ЕС (Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Словакии, Латвии и Мальты) уже проголосовали 23-25 мая, теперь выборы пройдут в оставшейся 21 стране сообщества.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт
"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста
Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Все несколько лет, что Тимати встречается с Анастасией Решетовой, периодически появляются слухи о беременности модели, которые всегда опровергаются со стороны пары.
Обновлено в 04:04
Авто
Названы самые красивые кабриолеты
Стоит отметить, что любой автомобиль итальянского бренда можно назвать эффектным. Вот и открытая версия 4С не исключение.
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Общество
Переутомление признали болезнью
В новой редакции психологическими расстройствами, среди прочих, были признаны переутомление и игромания.
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Третьяк: Овечкин приезжал играть за сборную с повреждением
Помню, Александр Овечкин даже с повреждением приезжал биться.
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Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Красноярском крае
Обновлено в 01:34
Футбол
Уткин: «Тренер „Барселоны“ - физрук, команда беспомощна, а Месси - это только разговоры»
Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин подверг серьёзной критике "Барселону" после проигранного каталонцами финала Кубка Испании, где они уступили со счётом 1-2 "Валенсии" Дениса Черышева.
Обновлено в 02:44
Космос
«Роскосмос» планирует повысить грузоподъемность «Ангары»
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Происшествия
На алтайской трассе женщина бросилась под фуру, спасая детей
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
В аварии на КАД погиб молодой петербуржец
Смертельное ДТП произошло на петербургской КАД ночью в воскресенье, 26 мая, сообщает УГИБДД по городу и Ленобласти.
Обновлено в 01:33