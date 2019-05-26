Общество

Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмобаLenta.ru 02:52

Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала. Об этом Алиса Гудименко написала в Facebook.
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Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба

Lenta.ru02:52

«Перепутали школу с баром»: Выпускница оскандалившейся школы Владивостока требует сохранить директора

Царьград01:58

Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора

РИА Новостивчера в 23:34

Выпускница школы, где был устроен БДСМ-флешмоб, попросила поддержать ее директора

URA.Ru00:58

Выпускница из Приморья призвала поддержать директора школы, где прошла «БДСМ-вечеринка»

РЕН ТВ00:35

Выпускница школы в Приморье после скандала призвала поддержать директора

Известия00:27

Выпускница школы во Владивостоке после скандала призвала поддержать директора

Москва 2401:35
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия

При взрыве заминированного автомобиля в Мосуле погибли пять человек

Обновлено в 10:06
Футбол

ЦСКА — «Крылья Советов» — 6:0. Виктор Гончаренко подвёл итоги сезона

Виктор Гончаренко подвёл итоги сезона.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев отреагировал на информацию о рождении у него дочери. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено в 10:38
Транспорт

В Екатеринбурге прошёл митинг против роста цен на проезд в метро

Обновлено в 09:50
Происшествия

Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО

Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону.
Обновлено в 10:23
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Общество

Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которая «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:54
Хоккей

Россия проиграла Финляндии в ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 12:22
Футбол

Семин раскритиковал организацию финала КР: фанатов терроризировали

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с резкой критикой организации финального матча Кубка России в Самаре, добавив, что виновные в плохом допуске болельщиков на арену должны понести ответственность.
Обновлено в 09:59
Политика

ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума

Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Игры

В Mixer от Microsoft нашли страницы Fable IV и Saints Row V

Saints Row V (5 в первом ряду) Fable IV (2 во втором ряду) Возможно, обе игры представят на пресс-конференции Microsoft в рамках Е3 2019, которая начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:35
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Пригожин заподозрил Киркорова в ревности к Валерии

Якобы Пригожин мог бы в любой момент снять похожий клип со своей женой Валерий, тем самым добиться для нее успеха и в то же время опорочить ее честь.
Обновлено в 06:49
Гаджеты

Смартфоны Huawei стали предлагать по выгодным условиям

Индийское подразделение Amazon решило запустить акцию Huawei Week, в рамках которой на аппараты компании распространяются выгодные предложения.
Обновлено в 06:52
Общество

Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео

Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Опубликованы имена 8 украинских военнослужащих, попавших в плен в ДНР

Обновлено в 06:51
Религия

Патриарх Кирилл рассказал, что РПЦ строит по три храма в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Катманду прогремели два взрыва

Обновлено в 09:32
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги финала шоу «Голос. Дети»

Микелла впервые прокомментировала итоги музыкальной программы.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии

В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Беременная дочь Хворостовского вышла замуж

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Саратове в ДТП со «скорой» пострадали четыре человека

В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали четыре человека.
Обновлено в 09:39
Политика

Правозащитники обвинили НТВ в преследовании оппозиции

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что телеканал НТВ очерняет деятельность оппозиционных активистов и вторгается в их частную жизнь.
Обновлено в 09:16
Футбол

Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 10:06
Футбол

«Зенит» с крупным счетом обыграл «Енисей»

Обновлено в 08:56
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