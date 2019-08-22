Авто
Выпуск нового кроссовера Toyota RAV4 наладят в РоссииАвтоновости дня 05:41
Компания Toyota запустит в России серийное производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения в октябре 2019 года. Автомобиль построен на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture). К 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге прекратится выпуск модели текущей генерации.
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
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Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.
Обновлено в 03:48
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Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией
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Два выступления Die Antwoord отменили из-за гомофобного скандала
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Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Происшествия
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Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
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Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
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Общество
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Трамп снова поддержал возвращение России в G8
Ранее Трамп на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
Обновлено вчера в 12:16
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Хью Лори сыграет в политическом триллере
Режиссером проекта стал Майкл Кейлор. Кто будет играть в сериале, кроме Хью Лори, пока неизвестно. В 2019 году Хью Лори исполнилось 60 лет.
Обновлено в 09:50
Киберспорт
В российских школах могут появиться уроки по Dota 2 и FIFA
Ранее эксперты ИРИ рекомендовали Минпросвещению РФ ввести в российских школах занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:13
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Диетологи рассказали, как правильно есть грибы
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
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Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 13:29
Авто
Toyota может наладить выпуск нового MR2 с помощью Porsche
Говоря с AutoIndustriya во время пресс-драйва новой Supra в Японии, никто иной, как главный инженер модели Тецуя Тада, говорил о гипотетическом воскрешении MR2 после его ухода с рынка в 2007 году.
Обновлено в 08:26
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Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету
Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.
Обновлено вчера в 06:14
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В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
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Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке
Работа российских специалистов по борьбе с лихорадкой Эбола в Гвинее стала существенным вкладом для прекращения эпидемии в республике.
Обновлено в 06:16
Авто
Названы самые «мужские» марки автомобилей в России
Обновлено в 09:49
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Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
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