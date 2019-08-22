Авто

Выпуск нового кроссовера Toyota RAV4 наладят в РоссииАвтоновости дня 05:41

Компания Toyota запустит в России серийное производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения в октябре 2019 года. Автомобиль построен на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture). К 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге прекратится выпуск модели текущей генерации.
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