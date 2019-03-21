Армия и оружие

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контрольКоммерсантъ вчера в 18:24

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Завод авиакомплекса «Ил» под руководством сына Дмитрия Рогозина сорвал госзаказ Минобороны

Эхо Москвывчера в 23:31

На авиазаводе в Ульяновске введут ручное управление из-за срыва госзаказа

RT на русскомвчера в 13:24

В «Ильюшине» ответили на слова вице-премьера о срыве гособоронзаказа

РБКвчера в 15:59

Ручное управление введено на заводе авиакомплекса Ильюшина из‐за срыва гособоронзаказа

Телеканал 360°вчера в 13:33

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль

Коммерсантъвчера в 18:24

Вице-премьер Борисов заявил в Ульяновске о срыве «Авиастаром» гособоронзаказа по модернизации Ил-76

Ulpressaвчера в 15:35

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

РИА Новостивчера в 12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Футбол

Мартинес: «Поразило то, что после ошибки Куртуа не сломался»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча против России (3:1) прокомментировал ошибку вратаря Тибо Куртуа, которая привела к тому, что россияне на 16-й минуте сравняли счет.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной

Обновлено вчера в 17:42
Культура

США вернут Украине похищенную нацистами картину

США собираются вернуть Украине картину, которую в 1943 году нацисты похитили из музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Первый канал раскрыл «убийцу» Началовой

Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено вчера в 07:06
Политика

Венгрия: поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в 2021 году

Власти Венгрии рассчитывают, что поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" начнутся во второй половине 2021 г.
Обновлено вчера в 17:27
Теннис

Рублев вышел во второй круг турнира в Майами

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В трех сетах он выиграл у японца Таро Даниэля.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Общество

Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери

Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено вчера в 03:09
Энергетика

Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля

Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено вчера в 05:21
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено вчера в 10:08
Политика

Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина

Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес

Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки

Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака

ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Уровень бедности в России в 2018 году снизился до 12,9% (18,9 млн человек), вернувшись к показателям 2014 года.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено вчера в 20:17
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае

Обновлено вчера в 22:58
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:48
Путешествия

Мир, тур, май: куда поедут отдыхать тюменцы на майских праздниках

Многие хотят провести майские праздники в жарких странах.
Обновлено вчера в 03:00
Футбол

«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов

Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных

Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом

Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол

Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов

Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено вчера в 16:57
Общество

Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого

Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Россия официально прекращает транзит газа через Украину

Компания "Газпром" начала рассылать официальные уведомления другим странам о прекращении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.
Обновлено 20 марта в 10:40
Общество

Синоптики сообщили, что лето 2019 года будет теплее обычного

В Гидрометцентре сообщили, что лето 2019 года будет теплее средних температур, передает «Российская газета».
Обновлено вчера в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное