Армия и оружие
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контрольКоммерсантъ вчера в 18:24
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
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Завод авиакомплекса «Ил» под руководством сына Дмитрия Рогозина сорвал госзаказ Минобороны
Эхо Москвывчера в 23:31
Ручное управление введено на заводе авиакомплекса Ильюшина из‐за срыва гособоронзаказа
Телеканал 360°вчера в 13:33
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Футбол
Мартинес: «Поразило то, что после ошибки Куртуа не сломался»
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после матча против России (3:1) прокомментировал ошибку вратаря Тибо Куртуа, которая привела к тому, что россияне на 16-й минуте сравняли счет.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено вчера в 17:42
Культура
США вернут Украине похищенную нацистами картину
США собираются вернуть Украине картину, которую в 1943 году нацисты похитили из музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес
Первый канал раскрыл «убийцу» Началовой
Сегодня, 21 марта, состоялась церемония прощания с популярной певицей Юлией Началовой.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Венгрия: поставки газа по «Турецкому потоку» начнутся в 2021 году
Власти Венгрии рассчитывают, что поставки газа по газопроводу "Турецкий поток" начнутся во второй половине 2021 г.
Обновлено вчера в 17:27
Теннис
Рублев вышел во второй круг турнира в Майами
Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В трех сетах он выиграл у японца Таро Даниэля.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено вчера в 03:09
Энергетика
Бензин начнет дорожать уже с 1 апреля
Уже 1 апреля цены на бензин в России вновь могут рвануть вверх.
Обновлено вчера в 05:21
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Кремль назвал «вольными упражнениями» материал о сценариях для Путина
Обновлено вчера в 07:06
Шоу-бизнес
Юлия Началова может посмертно получить звание заслуженной артистки
Отечественная певица Юлия Началова может посмертно быть удостоена звания заслуженной артистки России.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено 20 марта в 23:25
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Уровень бедности в России в 2018 году снизился до 12,9% (18,9 млн человек), вернувшись к показателям 2014 года.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено вчера в 20:17
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом
Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:48
Путешествия
Мир, тур, май: куда поедут отдыхать тюменцы на майских праздниках
Многие хотят провести майские праздники в жарких странах.
Обновлено вчера в 03:00
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено вчера в 07:10
Футбол
Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Россия официально прекращает транзит газа через Украину
Компания "Газпром" начала рассылать официальные уведомления другим странам о прекращении транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.
Обновлено 20 марта в 10:40
Общество
Синоптики сообщили, что лето 2019 года будет теплее обычного
В Гидрометцентре сообщили, что лето 2019 года будет теплее средних температур, передает «Российская газета».
Обновлено вчера в 07:16