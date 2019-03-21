Армия и оружие

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контрольКоммерсантъ 18:24

Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
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Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль

Коммерсантъ18:24

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

РИА Новости12:19

В «Ильюшине» ответили на слова вице-премьера о срыве гособоронзаказа

РБК15:59

Ручное управление введено на заводе авиакомплекса Ильюшина из‐за срыва гособоронзаказа

Телеканал 360°13:33

На авиазаводе в Ульяновске введут ручное управление из-за срыва госзаказа

RT на русском13:24

Вице-премьер Борисов заявил в Ульяновске о срыве «Авиастаром» гособоронзаказа по модернизации Ил-76

Ulpressa15:35

Завод авиакомплекса Ил под руководством сына Дмитрия Рогозина сорвал госзаказ Минобороны

Эхо Москвы18:08
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Общество

Росстат назвал самые трудолюбивые и ленивые регионы РФ

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о регионах с самым трудолюбивым и ленивым населением.
Обновлено в 19:58
Кино

Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым

Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено в 17:44
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Футбол

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Обновлено в 06:55
Кино

В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»

Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.
Обновлено в 08:56
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Футбол

Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил

Обновлено в 18:33
Происшествия

СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова

В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 07:03
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Интернет

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

Обновлено в 18:40
Игры

Valve представила редизайн библиотеки Steam

На GDC 2019, как и было обещано, Valve представила новые функции Steam.
Обновлено в 15:51
Армия и оружие

Россия вернула «адскую молотилку»

Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Экономика

ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Ходатайство подано 30 января 2019 года. Банк просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 249,2 млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Наука

Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»

Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Экономика

Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей

Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Авто

УАЗ Патриот 2018 с АКПП: изменения в модели, цена

УАЗ Патриот 2018: последние новости модели UAZ выпустит сериал для критиков обновленного «Патриота» Ульяновский автомобильный завод выпустит серию роликов об обновленном «Патриоте» для критиков внедорожника.
Обновлено в 10:58
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину

Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Обновлено в 17:38
Наука

Вирус гепатита помог проследить историю аборигенов

Специалисты из Мельбурнского университета с помощью определения возраста вируса гепатита B смогли понять, когда в Австралии появились первые люди и как они перемещались по континенту.
Обновлено вчера в 09:52
Транспорт

Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы для полетов из Пулково

Со 2 апреля на 36 направлениях полетов авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга начнут действовать безбагажные тарифы.
Обновлено в 19:58
Музыка

Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой

Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено в 19:02
Гаджеты

Объявлена российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7

Компания Xiaomi провела сегодня в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.
Обновлено в 13:47
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Наука

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.
Обновлено в 11:29
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