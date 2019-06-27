Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских острововРБК 20:57

с чего всё началось

Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

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