Общество
Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских острововРБК 20:57
Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.
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с чего всё началось
Специалисты выпустили двух косаток и шесть белух из «китовой тюрьмы» в море, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).Ведомости05:47
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