Происшествия
Выполнявший рейс в Анталью самолет экстренно возвращается во ВнуковоДни.ру 16:11
Самолет авиакомпании "Россия" экстренно возвращается в аэропорт вылета – Внуково. В компании пояснили, что ситуация штатная – на борту сработал один из датчиков и командир судна принял решение вернуться.
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