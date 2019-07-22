Происшествия

Выполнявший рейс в Анталью самолет экстренно возвращается во ВнуковоДни.ру 16:11

Вести.Ru
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МИР 24
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Самолет авиакомпании "Россия" экстренно возвращается в аэропорт вылета – Внуково. В компании пояснили, что ситуация штатная – на борту сработал один из датчиков и командир судна принял решение вернуться.
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