Экономика
Выплаты вкладчикам рухнувших банков в 2018 году сократились вдвоеРоссийская газета вчера в 11:10
Объем страховых выплат из Фонда страхования вкладов в 2018 году по сравнению с предыдущим периодом сократился вдвое - до 188,3 миллиарда рублей. Об этом говорится в годовом отчете Агентства по страхованию вкладов.
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Объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков в 2018 году уменьшился в два раза и достиг 188,3 млрд руб., сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).Коммерсантъвчера в 10:12
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Объем страховых выплат вкладчикам рухнувших банков снизился вдвое в 2018 году
Коммерсантъвчера в 10:12
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