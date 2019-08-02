Экономика
Выплаты вкладчикам нижегородского КБ «Ассоциация» начнутся 8 августаРБК Нижний Новгород 09:46
Как пояснили в АСВ, банком-агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Ассоциации» стало ПАО Сбербанк, которое также осуществит выплату и вкладчикам — малым предприятиям.
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Сбербанк назначен агентом по выплатам вкладчикам КБ «Ассоциация»
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