Экономика
Выплаты вкладчикам Роскомснаббанка начнутся 19 мартаТАСС 09:42
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 19 марта начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам уфимского Роскомснаббанка, лицензию которого ЦБ РФ отозвал 7 марта. Об этом говорится в сообщении АСВ. Страховое возмещение вкладчикам выплатят Сбербанк и банк "Уралсиб".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Выбраны банки-агенты для выплаты страхового возмещения вкладчикам «Роскомснаббанка»
Башинформвчера в 12:06
Выплаты вкладчикам Банка развития технологий и сбережений начнутся не позднее 28 марта
Rambler News Serviceвчера в 02:31
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Происшествия
У брошенной в квартире в Москве девочки нашлись родственники
У пятилетней девочки, которую обнаружили в захламленной квартире в Москве, нашлись родственники, сообщила в эфире телеканала "Россия 24" уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке
Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Общество
В Минтрансе намерены установить минимальные габариты ручной клади
Министерство транспорта России планирует установить минимальные для авиакомпаний габариты бесплатной ручной клади.
Обновлено в 11:14
Спорт
Елисеев вошел в состав сборной России по биатлону на эстафету на ЧМ
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал состав на мужскую эстафету на чемпионате мира.
Обновлено в 11:08
Политика
Посол России в Минске ответил на критику МИД Белоруссии
Посол России в Минске Михаил Бабич ответил на критику пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, подчеркнув, что Москва спокойно относится к высказываниям подобного рода.
Обновлено в 10:49
Футбол
В сеть попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов
В Интернет попали результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, котороая должна была состояться 15 марта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:17
Технологии
Правительство назвало конкурентную модель внедрения 5G приоритетной
Правительство считает приоритетной конкурентную модель развития сети пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 11:24
Происшествия
«Аэрофлот» не исключил отказа от покупки Boeing 737 Max для «Победы»
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») может отказаться от покупки Boeing 737 Max, если американский производитель не решит проблемы с безопасностью этих самолетов до ноября.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»
В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 49
В результате стрельбы в мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии погибли 49 человек, заявил комиссар новозеландской полиции Майк Буш.
Обновлено в 04:41
Политика
США ужесточили антироссийские санкции по Украине
США ужесточили антироссийские санкции по Украине - министерство финансов.
Обновлено в 11:18
Общество
Узников «китовой тюрьмы» могут отправить в океанариумы
Часть животных из «китовой тюрьмы» никогда не вернется в природную среду обитания, они будут подвергнуты дрессировке и отправятся в океанариумы.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Политика
Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины
Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.
Обновлено в 09:24
Экономика
Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных
Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Экономика
Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ
Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Финансы
Доллар обновил октябрьский минимум на Мосбирже
В отсутствие новых санкций курс доллара может до конца месяца опуститься ниже уровня 65 руб./$, считают участники рынка.
Обновлено в 11:13
Происшествия
На Октябрьской железной дороге произошел сбой в движении электричек
Два поезда дальнего следования — «Сапсан» № 766 и «Невский экспресс» № 748 — задерживаются из-за технической неисправности на участке Москва Товарная — Химки Октябрьской железной дороги, сообщили в пресс-службе ОЖД.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Американские солдаты помочились на памятник Свободы в Латвии
Полиция Риги оштрафовала двух американских военнослужащих, справивших нужду на памятник Свободы, передает агентство LETA.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье
В России возникли перебои с лекарством от внезапной смерти при аритмии
Лекарство от внезапной смерти В российских аптеках возник дефицит кардиологического препарата амиодарон в таблетках, рассказал РБК заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Алексей Эрлих.
Обновлено в 09:13
Политика
Экс-жена Грудинина опасается его депутатского мандата
Глава подмосковного «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин сможет использовать свою возможную депутатскую неприкосновенность во время бракоразводного процесса, опасается его экс-супруга Ирина.
Обновлено в 10:41
Транспорт
Собянин раскритиковал хитрый способ не платить за парковку
Обновлено в 10:31
Происшествия
Советника красноярского губернатора задержали по делу о мошенничестве
По подозрению в мошенничестве задержали советника губернатора Красноярского края Антона Натарова.
Обновлено в 11:10
Политика
Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обязать Украину компенсировать экономические потери Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Похороны Малашенко пройдут 18 марта на Троекуровском кладбище
Похороны медиаменеджера Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании в возрасте 64 лет, пройдут на Троекуровском кладбище Москвы в понедельник, 18 марта, сообщил РИА Новости главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Обновлено в 06:23