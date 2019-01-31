Экономика
Выплаты вкладчикам «Радиотехбанка» начнутся не позднее 14 февраляНьюс-НН вчера в 08:13
Страховые возмещения вкладчикам ПАО «Радиотехбанк» (Нижний Новгород) начнут выплачивать не позднее 14 февраля. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов. До 7 февраля будут отобраны банки-агенты для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам.
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АСВ начнет выплаты вкладчикам нижегородского «Радиотехбанка» с 14 февраля
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