Происшествия

Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты
Известия
03:04

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщает пресс-служба главы региона. Прежний объем помощи пострадавшим составлял 66 млн рублей.
Известия03:04

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93 миллиона рублей для пострадавших: власти увеличили объём выплат жертвам трагедии в Магнитогорске

74.ru04:09

Власти Челябинской области увеличат выплаты пострадавшим в Магнитогорске почти на треть

ТАСС01:29

Региональные выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличили более чем на 40%

Интерфакс01:54

Объем выплат от региона пострадавшим в Магнитогорске увеличили на треть

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Объем региональных выплат пострадавшим в Магнитогорске увеличен до 93 миллионов рублей

Урал-пресс-информ03:01

По решению Бориса Дубровского объем региональных выплат пострадавшим в Магнитогорске составит 93 млн рублей

Челябинский обзор01:49
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

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Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн.
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Король Малайзии Мухаммад V отрекается от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.
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Политика

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Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Политика

Глава МИД ФРГ считает, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России

"Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы", - полагает он.
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Экономика

В России появится новая система контроля качества бензина

В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций.
Обновлено в 07:04
Происшествия

В Магнитогорске снесут два подъезда в доме, где произошел взрыв

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявил, что в доме, где произошел взрыв газа, снесут седьмой и восьмой подъезд, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:03
Политика

«Роскосмос» считает странным общение с NASA через СМИ

Госкорпорация «Роскосмос» удивлена общению NASA с ней через СМИ, а не на прямую, рассказал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
Обновлено в 07:01
Хоккей

Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею

Российский флаг не включили в видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде.
Обновлено в 02:28
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Политика

Названы последствия отмены визита Рогозина в США

«Роскосмос» в связи с отменой визита генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина в США может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.
Обновлено в 06:09
Общество

В России появится профессия судьи для беспилотных машин

В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Космос

Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС

Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.
Обновлено в 06:31
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В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»

Обновлено в 05:08
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Даниил Медведев проиграл Нишикори в финале турнира в Брисбене

Обновлено в 07:06
Происшествия

Врачи рассказали, кто заклеил пластырем рот новорожденному в роддоме

Обновлено вчера в 19:01
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран, пишут СМИ

Минфин США отказался выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает израильский портал iHLS.
Обновлено в 07:00
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Эрдоган планирует посетить Россию в январе

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Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Обновлено вчера в 13:56
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Шторм повредил набережную в Сочи

Мощный шторм частично разрушил набережную в Сочи. Видеозапись опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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В Тюмени в батутном парке погибла девушка

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Лыжник Сундбю: «Русские выступают каждый сам за себя»

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю заявил о том, что у российских лыжников нет общей командной тактики, комментируя старт масс-гонки «Тур де Ски», его слова приводит 6 января TV2.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей.
Обновлено в 03:04
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В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

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«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях

Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
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Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
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В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр".
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Выигравшие по 500 миллионов рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

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ФСИН посчитала некорректным сравнение службы с ГУЛАГом

Полное интервью Валерия Максименко будет опубликовано 8 января на сайте "Интерфакса" https://www.interfax.ru.
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Российский политик
Российский политик, инженер-металлург. Губернатор Челябинской области с 24 сентября 2014 года. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината.
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