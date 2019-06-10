Общество

Выплаты по уходу за инвалидами предложили увеличить до 10 тысяч рублейТелеканал 360° 02:34

Выплаты по уходу за инвалидами I группы предложили повысить до 10 тысяч рублей, сейчас они составляют 1,2 тысячи рублей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:48

Подробнее о событии

В Госдуме оценили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами

RT на русском03:45

В Госдуме предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

ТАССвчера в 17:13

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Коммерсантъвчера в 22:36

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз

РЕН ТВвчера в 19:43

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

РИА Новостивчера в 17:48

Выплаты по уходу за инвалидами предложили увеличить до 10 тысяч рублей

Телеканал 360°02:34

Летняя подработка лишает школьников и студентов права на выплаты по уходу за престарелыми и инвалидами

Зейские Огни08 июня в 21:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено вчера в 07:54
Политика

Комитет Госдумы по обороне поддержал проект о приостановлении ДРСМД

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что комитет подготовил заключение в поддержку законопроекта о приостановлении Россией действий Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, внесенный президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:44
Экономика

В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Политика

Песков подтвердил визит Путина в Саудовскую Аравию в октябре

Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Политика

Путину доложили о деле Голунова

Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Политика

Глава МВД Белоруссии Шуневич ушел в отставку

Глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич подал рапорт об отставке по собственному желанию во время встречи с президентом страны Александром Лукашенко.
Обновлено в 08:03
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
Происшествия

«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян

Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка

Обновлено в 07:04
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

Обновлено в 00:24
Происшествия

Около ста человек погибли при нападении на деревню в Мали

Напавшие на деревню в Мали убили около ста человек. Инцидент произошел в центральной части страны, передает BBC.
Обновлено в 08:43
Авто

Самую быструю в мире газонокосилку внесут в книгу рекордов Гиннеса

Обновлено в 06:42
Экономика

Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
Обновлено в 05:37
Футбол

Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой

Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл блеснула «кольцом вечности» на дне рождения королевы

На руках у Меган Маркл были короткие тёмные перчатки. Она сняла их, чтобы приветствовать зрителей, и блеснула россыпью бриллиантов.
Обновлено в 05:32
Авто

«АвтоВАЗ» ответил, почему не выпускает автомобили Lada на пропане

В июле 2017 года «АвтоВАЗ» выпустил LADA Vesta CNG — первый битопливный автомобиль LADA, использующий сразу два топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Вспышка менингококковой инфекции произошла в Новосибирске

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на территории региона было отмечено 25 случаев заболевания менингококковой инфекцией за короткий период времени – с 30 мая по 9 июня.
Обновлено в 04:55
Общество

Представлена концепция нового КоАП

Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 08:10
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Сын Алибасова: отец не сможет самостоятельно глотать

Сын продюсера и музыканта Бари Алибасова рассказал о состоянии отца.
Обновлено в 07:39
Политика

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное