Выплаты по уходу за инвалидами предложили увеличить до 10 тысяч рублейТелеканал 360° 02:34

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Выплаты по уходу за инвалидами I группы предложили повысить до 10 тысяч рублей, сейчас они составляют 1,2 тысячи рублей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты ЛДПР.

Выплаты по уходу за инвалидами предложили увеличить до 10 тысяч рублей

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