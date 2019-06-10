Общество
В Госдуме предложили в разы увеличить выплаты по уходу за инвалидамиRT на русском 03:06
В Государственную думу был внесён законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:48
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