Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидамиEastRussia вчера в 22:47

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

с чего всё началось

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. При этом компенсации хотят индексировать раз в год, исходя из индекса роста потребительских цен.

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами

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