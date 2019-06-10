Общество

Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидамиEastRussia вчера в 22:47

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. При этом компенсации хотят индексировать раз в год, исходя из индекса роста потребительских цен.
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В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:48

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В Госдуме предложили поднять выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

URA.Ruвчера в 18:15

Выплаты по уходу за инвалидами в России предложили увеличить в восемь раз

ФАНвчера в 20:02

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз

РЕН ТВвчера в 19:43

В Госдуме оценили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами

RT на русском03:45

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

РИА Новостивчера в 17:48

В Госдуме предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

ТАССвчера в 17:13

Законопроект о выплатах за уход за инвалидами I группы внесен в Госдуму

REGNUMвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:18, Ашберн
Экономика

Голикова: россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем зарабатывают

Граждане Российской Федерации тратят на 13,3 триллионов рублей больше, чем официально зарабатывают.
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Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

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Общество

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Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб "Крот" на соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
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Происшествия

Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках

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Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

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Политика

Премьер Молдавии заявила об отказе следовать решению КС

Премьер-министр Молдавии Майя Санду в беседе с РИА Новости заявила, что парламент и правительство страны избраны законно, они не будут следовать решениям Конституционного суда (КС) страны.
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Феттель на подиуме попросил болельщиков не освистывать Хэмилтона

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель призвал болельщиков на "Гран-при Канады" не освистывать гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Украина намеренно сорвала разведение сил и средств в ЛНР

Украинская сторона в очередной раз сорвала реализацию первого этапа разведения сил и средств, предусмотренного Рамочным решением Минской Контактной группы от 21.09.2016 г. Об этом сегодня заявил уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:21
Политика

YouTube заблокировал оскорбляющие герб России видео

Видеохостинг YouTube заблокировал ролики лидеров бандформирований и экстремистских организаций, в которых проявляется неуважение к гербу России.
Обновлено в 06:46
Происшествия

На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
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Армия и оружие

ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

Обновлено в 05:20
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
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Общество

В Оренбуржье озвучили первые результаты ЕГЭ

100 баллов получил выпускник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.
Обновлено в 04:55
Политика

РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Политика

Песков прокомментировал дело журналиста Голунова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 10 июня, заявил, что о расследовании в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова главе государства Владимиру Путину доложили еще 7 июня.
Обновлено в 06:51
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«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике

Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

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Экономика

Жизнь в кредит: россияне стали лояльнее относиться к заимствованиям

Доля россиян, готовых брать кредит в условиях падения доходов в последний год заметно выросла.
Обновлено в 02:08
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти

Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Общество

В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова

Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Здоровье

В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак

В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
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Единоборства

Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

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Авто

Skoda выпустила кроссовер для велосипедистов

Концепт Karoq Velo, созданный британской командой дизайнеров Skoda, сочетает в себе решения самых распространенных проблем, с которыми чаще всего сталкиваются местные велосипедисты.
Обновлено в 06:29
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