Общество
Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидамиEastRussia вчера в 22:47
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. При этом компенсации хотят индексировать раз в год, исходя из индекса роста потребительских цен.
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с чего всё началось
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:48
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