Общество
Выплаты по уходу за инвалидами могут повысить в 8 разДума ТВ 03:14
Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, документ внесен в Государственную Думу.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Летняя подработка лишает школьников и студентов права на выплаты по уходу за престарелыми и инвалидами
Зейские Огни08 июня в 21:32
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:22, Ашберн
Общество
Квартира в центре Екатеринбурга вошла в топ самых дорогих в стране
Квартира в екатеринбургском элитном ЖК Тихвин за 150 млн рублей попала в число самых дорогих в стране, выставленных на продажу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова
Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 02:36
Футбол
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Обновлено в 08:15
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Космос
Инженеры NASA соберут марсоход в прямом эфире
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Американские военные в Нигере пострадали после взрыва мины
По официальным данным, американский контингент в Нигере помогает местным военным бороться с боевиками, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Инцидент произошел в ходе боевого патрулирования.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Неизвестные устроили погром в редакции «Сноба»
Минувшей ночью неизвестные проникли в офис редакции издания «Сноб» и устроили там погром, сообщают «Известия».
Обновлено в 08:13
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Энергетика
Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель
Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.
Обновлено в 08:23
Общество
В Совфеде предложили ограничить количество животных в квартирах
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике намерен рекомендовать правительству ввести нормативы по количеству домашних животных в квартирах в зависимости от метража помещений.
Обновлено в 09:15
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35
Музыка
Концерт Билли Айлиш перенесли в Ледовый Дворец
В Москве шоу пройдет 27 августа во дворце спорта "Мегаспорт" вместо Adrenaline Stadium, в Петербурге концерт пройдет 28 августа на сцене Ледового дворца вместо A2 Green Concert.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Франция приняла из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ
Во Франции приняли 12 детей-сирот боевиков террористической организации "Исламское государство", которые проживали в Сирии.
Обновлено в 08:11
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
Общество
Пенсионный фонд назвал основную причину отказа в оформлении пенсии
Отмечается, что правом на досрочную пенсию могут воспользоваться женщины, родившие 5 и более детей если они достигли 50-летнего возраста и имеют не менее 15-ти лет страхового стажа.
Обновлено в 06:30
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC
Обновлено в 07:56
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю часть языка
Обновлено в 07:04
Политика
Украинцы сообщили о своих предпочтениях относительно будущего премьера
После выборов в Раду большинство жителей Украины хотели бы видеть на посту премьер-министра республики народного депутата, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко или лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Обновлено в 06:46
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Финансы
Китай в мае увеличил валютные резервы до максимума за 9 месяцев
Китай увеличил покупки золота в мае по итогам шестого месяца подряд, благодаря чему его запасы драгметалла увеличились до 1916 тонн.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Геленджике задержали криминального авторитета
Обновлено в 08:27
Общество
Выпускники Хакасии пишут ЕГЭ по обществознанию
Сегодня для 1199 одиннадцатиклассников открыты 16 пунктов проведения экзамена для массовой сдачи ЕГЭ по обществознанию.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Предустановленный вирус обнаружен на Android-смартфонах
Смартфоны, работающие на базе операционной системы Android, заражаются вирусами еще до начала продаж.
Обновлено в 01:15