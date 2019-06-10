Общество

Выплаты по уходу за инвалидами могут повысить в 8 разДума ТВ 03:14

Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, документ внесен в Государственную Думу.
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В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
РИА Новостивчера в 17:48

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В Госдуме оценили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами

RT на русском03:45

Выплаты по уходу за инвалидами предложили увеличить до 10 тысяч рублей

Телеканал 360°02:34

В Госдуме предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

ТАССвчера в 17:13

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз

РЕН ТВвчера в 19:43

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

РИА Новостивчера в 17:48

В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в восемь раз

Коммерсантъвчера в 22:36

Летняя подработка лишает школьников и студентов права на выплаты по уходу за престарелыми и инвалидами

Зейские Огни08 июня в 21:32
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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