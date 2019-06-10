Общество
Выплаты по уходу за инвалидами могут повысить в 8 разДума ТВ 03:14
Депутаты от фракции ЛДПР подготовили законопроект о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, документ внесен в Государственную Думу.
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с чего всё началось
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий повысить выплаты по уходу за инвалидами I группы с 1,2 тысячи рублей до 10 тысяч рублей, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.РИА Новостивчера в 17:48
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