Экономика

Выплаты по ОСАГО впервые с начала года показали снижениеТАСС вчера в 09:43

Сумма выплат по ОСАГО в мае 2019 года впервые с начала года показала снижение - она сократилась на 8,9% и составила 11,2 млрд рублей, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков. При этом сумма выплат за январь - май увеличилась на 10,4% - до 63,1 млрд рублей.
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За 5 месяцев года средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,4%, выплата выросла на 3,5% - РСА

Финмаркетвчера в 11:48

Выплаты по ОСАГО увеличились

Deita.ruвчера в 23:15

Выплаты по ОСАГО снизились впервые в году

Quto.ruвчера в 12:00

Впервые в 2019 году наблюдается снижение выплат по ОСАГО

Car.ru04:10

Средняя выплата по ОСАГО в 2019 году выросла на 3,5%

Коммерсантъвчера в 10:07

«Ингосстрах» в мае стал новым лидером рынка ОСАГО

ТАССвчера в 10:20
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Политика

Соловьев оскорбил покойного Доренко

Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество

Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование

Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации

Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ, российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации.
Обновлено вчера в 18:58
Футбол

Бузова предложила работу Глушакову

Обновлено в 03:07
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни

Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено вчера в 12:11
Общество

Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России

Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03
Музыка

Легенда мировой оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре

Стоит добавить, что Пласидо Доминго впервые выступил в Мариинском театре в феврале 1992 года. Тогда он принял участие в постановке «Отелло».
Обновлено в 02:18
Космос

Жизнь на Марсе могла развиваться в течение 700 миллионов лет

Обновлено в 01:56
Происшествия

Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе

Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Дума Екатеринбурга просит Куйвашева остановить рост тарифов ЖКХ

Главу региона просят остановить рост тарифов на коммунальные услуги.
Обновлено в 02:16
Экономика

Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Наука

Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта

Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено вчера в 03:22
Общество

В Петербурге прошли «Алые Паруса»

В этом году символом праздника стал бриг "Россия", имеющий портом приписки Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:51
Экономика

Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа

В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Театры

Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Татьяну Доронину на пост худрука

Актеры Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с требованием вернуть на пост художественного руководителя театра Татьяну Доронину, которая сейчас является его президентом.
Обновлено в 04:03
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Футбол

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков

Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Обновлено в 02:28
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Происшествия

Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на водителя такси, который сутки удерживал ее в квартире.
Обновлено в 03:57
Интернет

Почтовый сервис Mail.ru откажется от использования постоянных паролей

Почтовый сервис Mail.ru планирует отказаться от метода авторизации пользователей при помощи постоянного пароля.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина

Обновлено вчера в 05:30
Культура

Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью

Сестра Майкла Джексона сообщила, что наследие ее брата «будет продолжаться», но обсуждать обвинения ее брата в сексуальном насилии она не будет.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия

В Башкирии от удара молнии погибла женщина

Обновлено в 02:27
Экономика

Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России

Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31
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Игорь Юргенс
Российский экономист
Российский экономист, президент Института современного развития.Кандидат экономических наук. Профессор Высшей школы экономики. В июне 2013 года повторно избран на пост президента Всероссийского союза страховщиков, в том же году вошёл в пятёрку наиболее упоминаемых в прессе лиц, связанных со страхованием.
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