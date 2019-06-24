Экономика
Выплаты по ОСАГО впервые с начала года показали снижениеТАСС вчера в 09:43
Сумма выплат по ОСАГО в мае 2019 года впервые с начала года показала снижение - она сократилась на 8,9% и составила 11,2 млрд рублей, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков. При этом сумма выплат за январь - май увеличилась на 10,4% - до 63,1 млрд рублей.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Политика
Соловьев оскорбил покойного Доренко
Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации
Напомним, в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ, российская делегация была лишена своих полномочий в ПАСЕ, после чего Москва приняла решение о приостановке работы в организации.
Обновлено вчера в 18:58
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 03:07
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Названа сумма заработка Алибасова на своей болезни
Экс-директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова заявила, что отравление российского продюсера Бари Алибасова является «фейком», а сам он является «гением пиара».
Обновлено в 04:18
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Ростов-на-Дону возглавил список самых агрессивных городов России
Ростов стал самым агрессивным городом России. Донская столица оказалась на первом месте по количеству недоброжелательно настроенных жителей.
Обновлено в 03:03
Музыка
Легенда мировой оперы Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре
Стоит добавить, что Пласидо Доминго впервые выступил в Мариинском театре в феврале 1992 года. Тогда он принял участие в постановке «Отелло».
Обновлено в 02:18
Космос
Жизнь на Марсе могла развиваться в течение 700 миллионов лет
Обновлено в 01:56
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Дума Екатеринбурга просит Куйвашева остановить рост тарифов ЖКХ
Главу региона просят остановить рост тарифов на коммунальные услуги.
Обновлено в 02:16
Экономика
Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу
Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
Обновлено в 02:25
Наука
Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта
Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено вчера в 03:22
Общество
В Петербурге прошли «Алые Паруса»
В этом году символом праздника стал бриг "Россия", имеющий портом приписки Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 08:51
Экономика
Девелопер «Эталон» сам застроит свыше 100 га территории ЗиЛа
В декабре 2015 г. "Развитие" купило на торгах 100% долей в фирме "ЗиЛ-юг" за 34,2 млрд руб. Последней принадлежат права на 109,9 га на ул. Автозаводской, где можно построить более 1,5 млн кв. м недвижимости, из которых 1,1 млн кв. м – жилье, 330000 кв. м – коммерческая недвижимость и 113000 кв. м – социальные объекты.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Театры
Актеры МХАТа попросили Путина вернуть Татьяну Доронину на пост худрука
Актеры Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с требованием вернуть на пост художественного руководителя театра Татьяну Доронину, которая сейчас является его президентом.
Обновлено в 04:03
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Футбол
Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции игроков
Ранее игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к России после недавних событий в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, преступники проникли в финансовое учреждение, сделав пролом в стене соседней мастерской по ремонту сотовых телефонов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену
Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на водителя такси, который сутки удерживал ее в квартире.
Обновлено в 03:57
Интернет
Почтовый сервис Mail.ru откажется от использования постоянных паролей
Почтовый сервис Mail.ru планирует отказаться от метода авторизации пользователей при помощи постоянного пароля.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено вчера в 05:30
Культура
Джанет Джексон не обсуждает своего брата во время интервью
Сестра Майкла Джексона сообщила, что наследие ее брата «будет продолжаться», но обсуждать обвинения ее брата в сексуальном насилии она не будет.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31