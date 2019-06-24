Экономика
Выплаты по ОСАГО впервые с начала года показали снижениеТАСС вчера в 09:43
Сумма выплат по ОСАГО в мае 2019 года впервые с начала года показала снижение - она сократилась на 8,9% и составила 11,2 млрд рублей, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков. При этом сумма выплат за январь - май увеличилась на 10,4% - до 63,1 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Евкуров не связывает свою отставку с протестами жителей Ингушетии
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что его отставка не связана с акциями протеста в регионе из-за соглашения о границе с Чечней.
Обновлено в 07:26
Общество
Мировой суд не стал наказывать директора пермской гимназии №4
Мировой суд 25 июня рассмотрел административные дела в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой и самого МАОУ «Гимназия №4». В результате суд не усмотрел состава административного правонарушения как в действиях руководителя, так и в отношении самой гимназии, сообщает КоммерсантЪ-Прикамье со ссылкой на собственные источники в образовательном учреждении.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Театры
После скандала с Дорониной во МХАТе ответили на критику спектаклей
Заместитель худрука театра Александр Замыслов ответил на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 07:12
Политика
Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:29
Общество
Названы самые агрессивные города России
Эксперты маркетингового агентства Zoom Market составили рейтинг самых агрессивных городов России.
Обновлено в 05:43
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Футбол
Глушакову работу предложила Бузова
Обновлено в 04:10
Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Политика
В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии
На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Технологии
На Южном Урале найден ритуальный комплекс бронзового века
Судя по керамике, мегалиты использовали в течение многих веков: от эпохи Аркаима до конца бронзового века.
Обновлено в 07:13
Авто
BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next
В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в купальнике
Фотографию Соня Киперман опубликовала в Instagram. У дочери Веры Брежневой более 100 тысяч подписчиков в социальной сети.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
Обновлено в 05:07
Экономика
На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен
Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Превышения хлора в трубопроводе «Дружба» зафиксировала только Чехия
Только Чехия выявила превышение содержания хлорорганических веществ в нефти из трубопровода «Дружба».
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Путин посетит церемонию закрытия Европейских игр
Обновлено в 06:43
Футбол
Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»
Обновлено в 07:03
Финансы
Динамику рынка на этой неделе будут определять напряженность вокруг Ирана и ожидания саммита G20 - Альфа-банк
Если рубль сохранится сильным, мы можем ожидать спроса на акции российских компаний, в том числе энергетического и потребительского секторов, а также компаний-девелоперов.
Обновлено в 07:15
Общество
Дума Екатеринбурга просит Куйвашева остановить рост тарифов ЖКХ
Главу региона просят остановить рост тарифов на коммунальные услуги.
Обновлено в 02:16
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Обновлено в 05:45
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Экономика
Минэкономики назвало 11 самых проблемных моногородов России
Минэкономики в ответе на запрос РБК перечислило 11 самых проблемных российских моногородов.
Обновлено в 03:31