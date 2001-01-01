Политика
Выплаты детского ежемесячного пособия продлят с полутора до трех летПравозащитникИнфо вчера в 07:32
Пособие предлагают ввести уже с 1 января 2020 года. Его размер будет равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия.
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Кто в Татарстане получит пособие по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума?
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В Госдуму России внесен законопроект об увеличении пособия на ребенка от полутора до трех лет для нуждающихся
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