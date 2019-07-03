Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видеоГазета.Ru вчера в 13:33
Отмечается, что видео снял муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Уточняется, что певицы отмечают окончанием музыкального фестиваля, на котором Лайма Вайкуле является председателем. Во время ролика Пугачева говорит, что они "съели много", а вот выпили чуть-чуть.
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«Чудесные хулиганки»: Максим Галкин показал, как отдыхают Алла Пугачева и Лайма Вайкуле
Passion.ruвчера в 14:50
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Авто
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На аукционе Classic Car Auctions, будут проданы 12 культовых японских машин, наиболее редкими из них являются два экземпляра Mitsubishi Lancer Evolution, в исполнении Tommi Makinen.
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