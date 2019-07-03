Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видеоГазета.Ru вчера в 13:33

Отмечается, что видео снял муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Уточняется, что певицы отмечают окончанием музыкального фестиваля, на котором Лайма Вайкуле является председателем. Во время ролика Пугачева говорит, что они "съели много", а вот выпили чуть-чуть.
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Советская и латвийская эстрадная певица, актриса. Народная артистка Латвийской Республики, исполнила такие хиты как: «Вернисаж», «Ещё не вечер», «Скрипач на крыше», «Шерлок Холмс», «Я вышла на Пикадилли», «Легкой джазовой походкой».
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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