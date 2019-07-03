Отмечается, что видео снял муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. Уточняется, что певицы отмечают окончанием музыкального фестиваля, на котором Лайма Вайкуле является председателем. Во время ролика Пугачева говорит, что они "съели много", а вот выпили чуть-чуть.

Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео

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