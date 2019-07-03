Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников. Видео с Пугачевой и Вайкуле из Юрмалы опубликовал супруг Аллы Борисовны Максим Галкин в своем Instagram. В ролике звезды весело общаются на террасе, признаваясь, что немного выпили после "Рандеву".

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

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