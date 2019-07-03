Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонниковЭкономика сегодня вчера в 11:27

Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников. Видео с Пугачевой и Вайкуле из Юрмалы опубликовал супруг Аллы Борисовны Максим Галкин в своем Instagram. В ролике звезды весело общаются на террасе, признаваясь, что немного выпили после "Рандеву".
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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