Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонниковЭкономика сегодня вчера в 11:27
Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников. Видео с Пугачевой и Вайкуле из Юрмалы опубликовал супруг Аллы Борисовны Максим Галкин в своем Instagram. В ролике звезды весело общаются на террасе, признаваясь, что немного выпили после "Рандеву".
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«Чудесные хулиганки»: Максим Галкин показал, как отдыхают Алла Пугачева и Лайма Вайкуле
Passion.ruвчера в 14:50
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