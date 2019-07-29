Происшествия

Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравилиКоммерсантъ вчера в 15:58

Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления. По словам главы Фонда борьбы с коррупцией, у него никогда ни на что не было аллергии.
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Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили

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Навальный опубликовал фото после отравления

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