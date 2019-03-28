Политика
«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид ПорошенкоРИА Новости вчера в 21:45
Пользователи Сети высмеяли внешний вид президента Украины Петра Порошенко во время посещения им храма в Тернополе. Снимок с главой государства опубликовал в своем Facebook журналист Александр Дубинский. На фото можно заметить, что пиджак Порошенко топорщится, как будто под ним что-то скрыто.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:26, Ашберн
Общество
В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма
Facebook давно борется с дискриминацией и ненавистью на основе расы, этнической принадлежности или религии людей, в том числе подразумевалась недопустимость идеи превосходства белых, говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено 26 марта в 20:09
Интернет
В WhatsApp появится «темный режим»
Согласно новостям от портала WABetaInfo, при включении «темного режима» происходит смена цветовой гаммы мессенджера – его фон становится черным, а текст - белым.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин
Глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович и экс-глава администрации президента Александр Волошин поручились перед судом за бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, передает ТАСС из зала суда в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Австралии туристка нашла в ванной скрытую видеокамеру в дезодоранте
Французская туристка приехала в Сидней, заселилась в хостел и обнаружила скрытую камеру, спрятанную в дезодоранте, когда разделась в ванной комнате, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Губернатор Иркутской области предложил запретить экспорт круглого леса
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил Президенту России Владимиру Путину письмо с предложением полностью запретить экспорт круглого леса.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю два своих штата — Северную и Южную Каролину — вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
«Каждый день вижу в зеркале почерк мясника»: благовещенка лишилась груди после пластической операции
Операция подразумевала максимум час, реабилитация в течение 2—3 дней и выписка домой.
Обновлено вчера в 19:09
Авто
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Зиминском районе
Обновлено вчера в 22:54
Политика
МИД назвал основания для присутствия российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов в Венесуэле регулируется соглашением между Москвой и Каракасом о военно-техническом сотрудничестве, которое стороны подписали в мае 2001 года, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено 26 марта в 15:53
Общество
В Красноярске стартовал масштабный экономический форум
Обновлено вчера в 23:57
Кино
Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Зеленский высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука
Шоумен и кандидат в украинские президенты Владимир Зеленский пошутил над лидером страны Петром Порошенко, кандидатом Юлией Тимошенко, а также над лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Культура
YouTube удалил свежие программы Дудя и Парфенова
Видеохостинг YouTube удалил свежий выпуск программы Леонида Парфенова «Намедни», посвященной событиям 1946 года, и интервью журналиста Юрия Дудя с комиком и телеведущим Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено вчера в 21:06
Авто
Немецкие СМИ предсказали успех внедорожника Lada 4x4 Vision
Немецкий журнал Stern оценил внедорожник Lada 4x4 Vision, отметив его "своеобразный" дизайн.
Обновлено вчера в 21:57
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон»
На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Кемеровская область официально получила второе название — Кузбасс
Кемеровская область официально получила второе наименование — Кузбасс.
Обновлено вчера в 08:18
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено вчера в 08:33
Футбол
Новым наставником «Уфы» стал Вадим Евсеев
Сообщается, что контракт был подписан на два года. Ранее специалист занимал пост главного тренера в клубе «СКА-Хабаровск».
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
С сумкой в стиле Chanel и красной помадой на губах: 12-летняя дочь Тома Круза прогулялась одна по Нью-Йорку
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Спикер Совфеда раскритиковал фильм «Братство» Павла Лунгина
Сенатор Игорь Морозов раскритиковал новую картину Павла Лунгина «Братство», которая должна выйти в прокат 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Учительница из Барнаула уволилась из-за фото в купальнике
В Барнауле 38-летней учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за фото в купальнике, которые она публиковала на своих страницах в соцсетях.
Обновлено 25 марта в 07:44