Экономика

«Вымпелком» получил контроль в платежном сервисе RURUПРАЙМ 09:12

Мобильный оператор "Вымпелком" приобрел пакет акций, дающих 100%-й контроль над АО "Национальная сервисная компания" (НСК, владелец платежного сервиса RURU), говорится в сообщении компании.
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«Вымпелком» стал владельцем платежного сервиса RURU

ТАСС09:40

«Вымпелком» получил контроль в платежном сервисе RURU

ПРАЙМ09:12

«ВымпелКом» консолидировал 100% контроль над платежным сервисом RURU

Finam.Ru08:24

«ВымпелКом» получил полный контроль над платежным сервисом RuRu

Банки.ру08:58

«Билайн» закрыл сделку по приобретению платежного сервиса Ruru

Rambler News Service08:26

«Вымпелком» довел долю в платежном сервисе RuRu до 100%

Интерфакс09:06

ВымпелКом консолидировал 100% контроль над RURU

АК&М09:16
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Происшествия

В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки

Обновлено в 16:13
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Происшествия

Самолет Air China совершил вынужденную посадку на Чукотке

Самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку из-за сработавшей сигнализации, сообщившей о пожаре в багажном отсеке.
Обновлено в 15:15
Авто

AliExpress начнет продавать в России автомобили

AliExpress начнет продавать в России автомобили Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей.
Обновлено в 17:03
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

Российский Т-90С стал мишенью в Китае

Макет российского танка Т-90С на колесном шасси используется китайскими военными на учениях в качестве техники противника, пишет Defence Blog.
Обновлено в 16:15
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие

В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа

Обновлено в 09:24
Политика

Антонов рассказал, как Россия ответит на размещение США ракет в Европе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ответит на размещение США ракет в Европе развертыванием своих ракет.
Обновлено в 16:32
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Эксперты определили самые угоняемые автомобили в России в 2018 году.
Обновлено в 11:51
Наука

Медики рассказали о неожиданном плюсе ожирения

Исследуя связь между ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, американские ученые выяснили, что лишний вес негативно влияет на разные части организма: ускоряет старение мозга, приводит к развитию проблем с метаболизмом, сахарного диабета, способствует рецидиву рака груди у женщин.
Обновлено в 17:47
Политика

Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на статью президента, которая выйдет 5 марта.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Слушания в суде США по делу россиянина Никулина перенесены на 12 марта

Заседание суда в Сан-Франциско (штат Калифорния) по делу Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, перенесено на 12 марта.
Обновлено в 17:25
Общество

Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Обновлено в 13:03
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Политика

Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса, предположив, что украинским спецслужбам просто нравится его юмор.
Обновлено в 17:00
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Общество

Гендиректор «Дождя» подала в суд на застройщика «Интеко»

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева вместе с супругом Александром Винокуровым, бизнесменом, инвестором «Дождя» и прочих СМИ, подала в суд на застройщика «Интеко».
Обновлено в 05:24
Происшествия

Пассажир бизнес-класса в Канаде устроил дебош ради рыбы

Пассажир бизнес-класса на борту самолета авиакомпании Air Canada устроил скандал из-за отсутствия в меню рыбы, сообщает газета The Sun.
Обновлено в 17:52
Политика

США требуют от бывшей супруги экс-замглавы «Военторга» раскрыть данные об активах

По решению большого жюри Татьяна Тейф, фигурирующая в уголовном деле своего бывшего супруга, экс-заместителя директора "Военторга" Леонида Тейфа, должна раскрыть информацию о счетах в зарубежных странах, которые были открыты на ее имя или которые находятся под ее контролем последние 5 лет.
Обновлено в 10:06
Общество

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Политика

Трамп продлил антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с кризисом на Украине.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил ожог ноги в СИЗО.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии

Обновлено в 10:44
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Обновлено в 07:54
Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 08:24
Транспорт

В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны

Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В Казани произошел крупный пожар на складе с древесиной

Склад с древесиной загорелся в Казани в ночь на вторник на площади 5,6 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
Обновлено в 17:11
Общество

Ученые выяснили, какие бабушки приносят больше пользы

Ученые выяснили, сколько пользы приносят бабушки человека и разных видов животных.
Обновлено в 01:49
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