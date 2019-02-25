Экономика
«Вымпелком» изменил стратегию на фоне сокращения абонентской базыRambler News Service 08:23
«Вымпелком», работающий в России под брендом «Билайн», изменил стратегию. Презентация новой стратегии на 2019-2021 годы представлена на сайте Veon.
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с чего всё началось
В отчетности холдинговой компании Veon за 2018 год указано, что у российской "дочки" компании, которая предоставляет услуги под брендом "Билайн", за год абонентская база сократилась на 5%, сообщается в документах.Реальное время05:11
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Общество
Основатель НТВ Игорь Малашенко покончил с собой
Обновлено в 12:27
Музыка
Певица Maruv не поедет на Евровидение от Украины
Обновлено в 12:13
Спорт
В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Студент-химик умер в общежитии МГУ
Обновлено в 11:54
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты
В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Политика
Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви
Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
Обновлено в 12:03
Политика
Порошенко рассказал о планах после окончания президентства
Позднее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина выглядит смешно перед Евросоюзом.
Обновлено в 08:52
Спорт
Биатлонистка Васильева трижды за год пропустила допинг-тесты
Российская биатлонистка Маргарита Васильева трижды за год пропускала тестирование на допинг, сообщает Sports.ru.
Обновлено в 11:46
Происшествия
На Кубани суд отобрал у полицейского квартиру за 3,2 млн рублей
Квартира стоимостью 3,2 млн рублей, ранее принадлежавшая сотруднику ГУ МВД по Краснодарскому краю, обращена в доход государства по решению суда.
Обновлено в 10:14
Экономика
Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 371,4 млн руб. с самарского завода «Авиакор», принадлежащего «Русским машинам» бизнесмена Олега Дерипаски, следует (*.pdf) из электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 12:31
Политика
Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя
Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником
Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Хоккей
Варламов стал первой звездой недели в НХЛ, а Бобровский – третьей
Российский вратарь «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов признан лучшим игроком минувшей недели в Национальной хоккейной лиге, а российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал третьей звездой прошлой недели.
Обновлено в 12:25
Политика
Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страны, которые продолжат поддерживать правительство Николаса Мадуро, столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене.
Обновлено в 12:19
Политика
Моралес заявил об угрозе покушения на Мадуро
Ответственность за гибель президента Венесуэлы Николаса Мадуро ляжет на американские власти, заявил лидер Боливии Эво Моралес.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Новейший украинский военный вездеход сломался по пути на учения
Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ сломалось по дороге на полигон, расположенный в Херсонской области, сообщает "Главред".
Обновлено в 07:54
Происшествия
Трудовая мигрантка два месяца незаконно работала в отделе миграции МВД
Иностранка более двух месяцев незаконно проработала в должности делопроизводителя в отделе по вопросам миграции (ОВМ) МВД района Кунцево.
Обновлено в 11:44
Политика
США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы
В конце января Соединенные Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 11:30
Футбол
Вратарь «Челси» отказался уходить на замену и поругался с тренером
Финал Кубка английской лиги между "Манчестер Сити" и "Челси" запомнился скандальной выходкой голкипера лондонцев Кепы Аррисабалаги.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В Москве мужчина напал на директора школы
В Москве напали на директора школы в ходе встречи с воспитателем детского сада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Промоакция ВСУ с откровенными фото женщин возмутила пользователей Сети
Обновлено в 11:56
Политика
Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Известный националист и боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан выйдет на свободу.
Обновлено в 09:49
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения в 68% клиник пластической хирургии
Росздравнадзор выявил более 3 200 нарушений обязательных требований при оказании медицинской помощи по пластической хирургии в 820 медицинских организациях (68,1% от проверенных), 663 из которых - частные, говорится в сообщении.
Обновлено в 05:24
Общество
В Москве произошел сбой оплаты парковок
Сервис рассказал, что сбои отмечаются при попытках оплаты через СМС, мобильное приложение и голосовое сообщение.
Обновлено в 10:38