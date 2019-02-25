Экономика
«ВымпелКом» изменит стратегию на фоне снижения абонентской базыРБК 05:43
По итогам 2018 года абонентская база «ВымпелКома» снизилась на 5% по сравнению с 2017 годом, до 55,3 млн клиентов. Выручка компании выросла на 5,7%, до 291,5 млрд руб.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика
Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн
Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
На Украине задержали экс-главу Генштаба
Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Начальника отдела ФСБ избили и обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали и избили сотрудника ФСБ России.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Эсминец США вошел в порт Одессы
Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины возбудила дела против семи российских военных
Киев объявил подозрения семи российским военным в противоправных действиях против украинских моряков, которые были задержаны после незаконного вторжения в территориальные воды России в Керченском проливе.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца
Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова.
Обновлено в 05:50
Политика
Bloomberg узнал о реакции Путина на арест Калви
Президент Владимир Путин считает оправданным возбуждение дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и менеджеров инвестфонда, сообщил Bloomberg со ссылкой на три источника.
Обновлено в 06:15
Экономика
Росгидромет предупредил об ухудшении прогнозов из-за нехватки денег
Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что Россия вскоре может опуститься вниз в рейтинге стран по точности предсказания погоды.
Обновлено в 06:05
Футбол
Миллер представил «Зениту» новых руководителей
Обновлено в 07:47
Происшествия
Житель Приморья остался на свободе после самосуда над школьником
Суд в Приморском крае не стал помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над пятиклассником в школе №2 города Большой Камень.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Малообеспеченные пенсионеры получат дополнительные соцвыплаты
Правительство России рассмотрит законопроект о дополнительных социальных доплатах для малообеспеченных пенсионеров сверх величины прожиточного минимума.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Бойца Дацика выпустили на свободу в Петербурге
Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик выйдет на свободу в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройтись по улице, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве мужчина ударил пакетом директора школы
Мужчина ударил пакетом директора одного из общеобразовательных учреждений московского района Южное Бутово, он задержан, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 06:28
Общество
Власти по ошибке поздравили блокадницу в Петербурге с 850-летием
Родственник блокадницы Анны Михайловны выложил в соцсетях фотографию открытки, которую бабушка получила из муниципалитета Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:56
Политика
Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию
Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Общество
Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина
Обновлено в 04:03
Политика
Правительство России вернуло «Массандру» в собственность Крыма
Производственно-аграрное объединение "Массандра" передано из федерального ведения в государственную собственность Республики Крым.
Обновлено в 07:54
Политика
Партия социалистов победила на выборах в Молдавии
Обновлено в 05:14
Происшествия
В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел взрыв
Обновлено в 03:46
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК расслабиться
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что ОПЕК необходимо "расслабиться" из-за высоких цен на нефть.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Россия безвозмездно передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн
Россия безвозмездно передала Таджикистану очередную партию продукции военного назначения, сообщает Минобороны РФ в понедельник.
Обновлено в 07:21
Политика
Песков прокомментировал сюжет ВГТРК о возможных целях «Циркона» в США
В воскресенье телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России.
Обновлено в 04:49
Политика
ЕС продлил санкции и оружейное эмбарго в отношении Белоруссии
ЕС продлил на один год эмбарго на поставки оружия Белоруссии, а также санкции в отношении четырех физлиц, сообщил в понедельник Совет ЕС.
Обновлено в 07:35
Музыка
Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»
Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Новейший украинский вездеход сломался на военных учениях
Новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ, разрекламированный Киевом на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби, сломался на учениях ПВО Украины.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры
Бутырский суд Москвы удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, которая просила выписать старшую девушку - Крестину - из квартиры.
Обновлено в 03:02