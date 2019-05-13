Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в ШереметьевоКоммерсантъ вчера в 21:02

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Пилоты развернули лайнер в обратную сторону в районе города Владимира. Причины задержки не сообщаются.

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

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