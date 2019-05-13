Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоРИА Новости 04:05

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Самара, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево, следует из данных на портале Flightradar.

Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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