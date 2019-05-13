Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоРИА Новости 04:05
Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Самара, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево, следует из данных на портале Flightradar.
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Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной
Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Власти ОАЭ прокомментировали инцидент с танкерами
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Наука
Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал
Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Спорт
Пять российских легкоатлетов не допущены до международных стартов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала в получении нейтрального статуса на участие в международных соревнованиях пяти российским атлетам.
Обновлено в 07:47
Экономика
Еврокомиссия одобрила СП Tenaris и «Северстали»
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Tenaris AG (Люксембург) и "Северстали", сообщает пресс-служба ЕК.
Обновлено в 07:13
Общество
Кокорин и Мамаев смогут ходатайствовать об УДО по прибытии в колонию
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и нападающий «Зенита» Александр Кокорин смогут написать заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как только прибудут туда.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России
Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено в 06:37
Общество
Суд в Москве признал законным штраф Twitter
Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.
Обновлено в 07:21
Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе
Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид
Обновлено вчера в 23:03
Кино
Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России
Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани
Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу
Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Политика
Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Общество
На Дону объявили штормовое предупреждение
В чрезвычайном ведомстве отмечают, что из-за непогоды могут быть подтоплены участки низины, повреждены линии электропередач, крыши домов, металлоконструкции.
Обновлено в 06:16
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Общество
Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Политика
Пашинян назвал цену победы революции в Армении
Другим важным условием победы «революции любви» Пашинян назвал появление социальных сетей.
Обновлено в 03:15
Футбол
Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла
Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.
Обновлено в 06:26
Наука
Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами
Обновлено 11 мая в 09:26
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году
Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено в 06:28
Экономика
Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»
На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании
Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Авто
Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России
Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Иран пригрозил ответным ударом США
Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Полицейским-убийцам из Нижнего Тагила изменили приговор
Свердловский облсуд изменил приговор бывшим полицейским Анатолию Быкову, Дмитрию Панову и Егору Ялунину, сообщили в пресс-службе облсуда.
Обновлено в 06:19