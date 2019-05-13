Происшествия

Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в ШереметьевоРИА Новости 04:05

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Самара, был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево, следует из данных на портале Flightradar.
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Самолёт Sukhoi Superjet не долетел до Самары из-за технической неисправности

63.ru04:26

Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

РИА Новости04:05

В связи с отменой авиарейса SSJ-100 Самара — Москва начата проверка

Волга Ньюс04:18

Летевший в Самару SSJ вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика в кабине пилота

ТАСС02:55

Стала известна причина возвращения в Шереметьево самолета SSJ-100, летевшего в Самару

Волжская коммуна04:46

Вылетевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Интерфакс01:28

Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево

Коммерсантъвчера в 21:02
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Происшествия

В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии

Подросток, вооруженный пневматическим пистолетом и ножом, удерживал одноклассников в одном из кабинетов гимназии №7 в Казани.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Назаров проигнорировал похороны матери Марии Порошиной

Похороны матери Марии Порошиной прошли 4 мая, и на панихиде присутствовали многие коллеги Наталии Красноярской.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Власти ОАЭ прокомментировали инцидент с танкерами

Обновлено вчера в 13:04
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Наука

Российские ученые превратили золото в «двумерный» материал

Ученые из МФТИ выяснили, что золото можно превратить в практически абсолютно "плоскую" двумерную структуру, прикрепив его атомы к особой подложке из соединения серы и молибдена.
Обновлено в 07:00
Спорт

Пять российских легкоатлетов не допущены до международных стартов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказала в получении нейтрального статуса на участие в международных соревнованиях пяти российским атлетам.
Обновлено в 07:47
Экономика

Еврокомиссия одобрила СП Tenaris и «Северстали»

Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Tenaris AG (Люксембург) и "Северстали", сообщает пресс-служба ЕК.
Обновлено в 07:13
Общество

Кокорин и Мамаев смогут ходатайствовать об УДО по прибытии в колонию

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что его клиент и нападающий «Зенита» Александр Кокорин смогут написать заявление об условно-досрочном освобождении из колонии общего режима, как только прибудут туда.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие

ТАСС сообщил о смене начальника штаба ВДВ России

Генерал Николай Игнатов, занимавший пост начальника штаба—первого замкомандующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ), уволен из вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Обновлено в 06:37
Общество

Суд в Москве признал законным штраф Twitter

Таганский суд Москвы признал законным штраф в размере 3 тыс. рублей из-за отказа компании Twitter передать информацию о локализации персональных данных российских пользователей микроблога на территории России.
Обновлено в 07:21
Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения раздавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Российский атомный ракетоносец получил новый внешний вид

Обновлено вчера в 23:03
Кино

Каннский фестиваль разберется с продажей билетов за €15 тыс. в России

Речь идет о сайте cannes-tickets.com. Билеты на открытие фестиваля там стоят от €3,9 тыс. до €9,1 тыс.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани

Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»

Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание проходной правительства Саратовской области, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева перевели из СИЗО в больницу

Арестованный по делу о госизмене 75-летний физик Виктор Кудрявцев госпитализирован из СИЗО «Лефортово» в 20-ю московскую городскую больницу им. А. К. Ерамишанцева, рассказал ТАСС его адвокат Евгений Смирнов.
Обновлено в 04:35
Политика

Трамп предостерёг Китай от ответных мер на пошлины США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединённых Штатов.
Обновлено в 07:18
Общество

На Дону объявили штормовое предупреждение

В чрезвычайном ведомстве отмечают, что из-за непогоды могут быть подтоплены участки низины, повреждены линии электропередач, крыши домов, металлоконструкции.
Обновлено в 06:16
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,52 рубля

Официальный курс евро на вторник вырос на 43,43 копейки — до 73,5231 рубля, курс доллара увеличился на 24,16 копейки — до 65,4703 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:22
Общество

Кириллу Кокорину предложили стать участником группы «Ласковый май»

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил о том, что готов пригласить Кирилла Кокорина в состав музыкального коллектива, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Политика

Пашинян назвал цену победы революции в Армении

Другим важным условием победы «революции любви» Пашинян назвал появление социальных сетей.
Обновлено в 03:15
Футбол

Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла

Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.
Обновлено в 06:26
Наука

Впервые в истории медицины больного удалось вылечить бактериофагами

Обновлено 11 мая в 09:26
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году

Больше всего угонов в первом квартале 2019 года в России было зафиксировано с участием Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser и Skoda Octavia.
Обновлено в 06:28
Экономика

Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома»

На письмах стоит виза Миллера от 30 апреля: «Согласен». Все три новых департамента будет курировать Аксютин.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Швеция возобновляет расследование дела Ассанжа об изнасиловании

Прокуратура Швеции решила возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:42
Спорт

Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой

Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Авто

Skoda Octavia получила юбилейный пакет опций в России

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летнему юбилею модели.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Иран пригрозил ответным ударом США

Иран нанесет США удар, если Вашингтон предпримет против Тегерана какие-либо конкретные силовые действия.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Полицейским-убийцам из Нижнего Тагила изменили приговор

Свердловский облсуд изменил приговор бывшим полицейским Анатолию Быкову, Дмитрию Панову и Егору Ялунину, сообщили в пресс-службе облсуда.
Обновлено в 06:19
Как работают Яндекс.Новости?
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