Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт БлаговещенскаРоссийская газета вчера в 22:30

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся по маршруту Благовещенск - Москва с посадкой в Екатеринбурге, был вынужден вернуться в аэропорт. Причиной, как сообщает "Интерфакс", стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Благовещенска

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