Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропортРИА Новости 12:08
Отправившийся из Сургута (ХМАО) в Худжанд (Таджикистан) лайнер был вынужден прервать полет по маршруту, чтобы вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в справочной воздушной гавани. "Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
«Самолёт набрал высоту, однако в ходе полёта сработал датчик стабилизатора, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета», — говорится в сообщении Следственного комитета.RT на русском14:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:23, Ашберн
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Авто
Почти новый Mercedes-Benz 190E из 80-х выставили на продажу
В Германии выставили на продажу модель Mercedes-Benz 190E, которая была выпущена в далёком 1986 году.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Обновлено в 20:53
Политика
Госдеп призвал обсудить отставку Мадуро во время переговоров в Осло
США призывают представителей власти и оппозиции Венесуэлы в ходе предстоящих переговоров в Осло обсудить условия отставки действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 18:24
Общество
Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей
В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Музыка
Участница «Голоса» встала на защиту дочери Алсу перед спецвыпуском шоу
Участница музыкальной программы "Голос" Татьяна Шаманина прокомментировала победу дочери Алсу Микеллы Абрамовой в детской версии передачи.
Обновлено вчера в 19:27
Космос
NASA: первый шаг американской лунной программы «Артемида» сделан
Первым шагом, по словам специалистов NASA, станет создание энергетического модуля и электродинамического двигателя для окололунной станции Gateway.
Обновлено 23 мая в 18:55
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В США арестовали экс-менеджера Стэна Ли
Бывший менеджер автора комиксов Стэна Ли, умершего в конце 2018 года, взят под стражу в Аризоне по обвинению в хищении, незаконном обогащении и подлоге в ущерб своему бывшему работодателю.
Обновлено в 20:46
Космос
Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями
Обновлено 23 мая в 13:19
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Когда и зачем человечество будет есть медуз
Обновлено в 17:19
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе в баре Нью-Джерси
Десять человек получили ранения в результате стрельбы в баре города Трентон штата Нью-Джерси.
Обновлено в 04:50
Футбол
«Ахмат» продлил контракт с Роши на три года
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал новое соглашение с албанским полузащитником Одисе Роши, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Обновлено в 14:30
Религия
Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Страсбург
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов купил машину в кредит
Тарасов вчера оформил новый "гелик" в кредит.
Обновлено в 06:00
Футбол
Капитан «Ромы» Де Росси написал прощальное письмо римскому клубу
Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси написал прощальное письмо команде. Ранее стало известно, что футболист покидает римлян.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Общество
Уникальный и удобный для жизни: пять причин не уезжать из Новокузнецка
Редакция ВашГород.ру решила вспомнить и назвать несколько позитивных причин, почему всё-таки стоит остаться в городе.
Обновлено в 16:00
Интернет
Американская страховая компания спровоцировала утечку данных клиентов
Сообщается, что для получения доступа к личным данным киберпреступники могли изменить один символ в адресе файлов, доступ к которым осуществлялся непосредственно через сайт компании.
Обновлено в 21:03
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено в 12:41
Космос
Огромный метеорит взорвался над Австралией
Огромный астероид упал сегодня в море, расколовшись ещё в небе на две большие части. Раскол метеорита сопровождался шумным взрывом.
Обновлено вчера в 17:39
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено вчера в 09:44