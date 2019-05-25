Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропортРИА Новости 12:08

с чего всё началось

Отправившийся из Сургута (ХМАО) в Худжанд (Таджикистан) лайнер был вынужден прервать полет по маршруту, чтобы вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в справочной воздушной гавани. "Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

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