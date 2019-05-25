Происшествия
Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропортРИА Новости 12:08
Отправившийся из Сургута (ХМАО) в Худжанд (Таджикистан) лайнер был вынужден прервать полет по маршруту, чтобы вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в справочной воздушной гавани. "Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
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с чего всё началось
«Самолёт набрал высоту, однако в ходе полёта сработал датчик стабилизатора, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета», — говорится в сообщении Следственного комитета.RT на русском14:34
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