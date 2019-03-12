Происшествия
Вылетевший из Стокгольма Boeing 737 MAX развернулся и полетел обратноРБК 12:40
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian, следовавший из Стокгольма в Тель-Авив, развернулся в воздухе и вернется в аэропорт вылета. Об этом РБК заявили в аэропорту Стокгольма.
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Арашукова временно отстранили от должности сенатора
В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».
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Соединенные Штаты в ближайшие несколько дней введут новые очень значительные санкции в отношении властей Венесуэлы.
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