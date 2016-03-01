Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во ВнуковоРБК 06:28

Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

Происшествия Тулунский маньяк признался в новых преступлениях Ещё 13 жертв серийного сексуального маньяка из Тулуна установили следователи. Напомним, насильник 12 лет держал в страхе маленький город.

Гаджеты Apple представила iOS 13 и новый Mac Pro Apple решила не отставать от тенденций и внедрила темную тему в iOS 13.

Политика Трамп задремал во время речи королевы Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.

Политика В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.

Происшествия В Кузбассе после драки в колонии погибли двое заключенных По данному факту возбуждено уголовное дело Двое заключенных погибли в результате драки, произошедшей в колонии города Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.

Политика Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США Сенат США вечером 3 июня единогласно поддержал законопроект о сдерживании иностранного вмешательства в выборы под "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы" (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act или DETER Act).

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Происшествия Суд отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела «Нового величия» Люблинский суд Москвы отложил на 11 июня рассмотрение по существу дела восьми участников экстремистского сообщества "Новое величие", сообщили РИА Новости в суде.

Космос На Марсе найдены подземные ледники, способные образовать большой океан По данным научного издания Geophysical Research Letters, объем замерзшей воды, таящейся под северным полюсом Марса, столь значительный, что если этот лед растает, то планета окажется покрытой глобальным океаном, глубина которого будет достигать полутора километров.

Общество Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».

Политика AP: Музей Лондона хочет приобрести надувную фигуру Трампа Музей Лондона намерен заполучить в свою коллекцию воздушный шар диаметром шесть метров в виде "разгневанного младенца Трампа", который создали в британской столице манифестанты, выступающие против политики президента США Дональда Трампа.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.

Игры В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin» В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

Политика Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец» Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Армия и оружие В Национальном центре управления обороной появилась шахматная галерея Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Минобороны РФ Валерий Герасимов открыли шахматную галерею в здании Национального центра управления обороной РФ.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Экономика В России изменились правила расходования маткапитала В России изменились правила использования материнского капитала.

Политика Зеленский прибыл с визитом в Брюссель Президент Украины Зеленский во вторник, 4 июня, прибыл в Брюссель с двухдневным визитом.