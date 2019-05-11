Футбол

Вылетевшая в ПФЛ «Сибирь» обыграла «Армавир»Спорт-Экспресс 12:00

"Сибирь" обыграла "Армавир" в 36-м туре Олимп-ФНЛ. Для новосибирцев игра не имела турнирного значения - они уже оформили вылет в ПФЛ. "Армавир" остался на 15-й строчке, в 1 очке от зоны вылета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Сибирь» победила «Армавир» в матче ФНЛ

РИА Новости12:19

«Сибирь» минимально обыграла «Армавир»

Евро-футбол.ру12:05

Вылетевшая в ПФЛ «Сибирь» обыграла «Армавир»

Спорт-Экспресс12:00

«Армавир» на своём поле проиграл «Сибири»

Чемпионат12:02

«Сибирь» в гостях обыграла «Армавир»

Матч ТВ11:57

«Сибирь» в гостях обыграла «Армавир»

Sportbox.RU11:57

Борющийся за сохранение прописки в ФНЛ «Армавир» уступил лишившейся шансов на спасение «Сибири»

Sport24.ru11:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

В Париже 11 мая в возрасте 74 лет ушел из жизни французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо.
Обновлено в 19:05
Наука

В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Дагестане сель повредил более ста домов

Более 100 домов получили повреждения в результате дождя с градом и схода селя в четырех селах Гумбетовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ростовской области

В результате взрыва газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу

Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.
Обновлено в 11:32
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Происшествия

В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Обновлено в 13:16
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Общество

Россиянам предложили купить дом в Италии за 1 евро

Мэр итальянского Муссомели — Джузеппе Катания — предложил россиянам купить за один евро любой заброшенный дом в историческом центре этого города, расположенного в сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 21:42
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Военные ВСУ отказались воевать и убили командира, сообщили в ДНР

Обновлено в 18:31
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Пенсионерку из Сальска обязали выплатить 140 млн руб долга за счет пенсии

Пенсионерка из Сальского района Ростовской области попросила суд признать ее банкротом, поскольку она не в состоянии погасить долги перед банком.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Во Франции начались акции протеста «желтых жилетов»

Обновлено в 08:45
Технологии

Разработчики WhatsApp тестируют новый тёмный режим

Инсайдер сообщил о том, что в WhatsApp вскоре запустят новый тёмный режим.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Самбурская опровергла свою схожесть с Волочковой

Актриса Настасья Самбурская опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором шутливо опровергла свою схожесть с балериной Анастасией Волочковой.
Обновлено в 08:02
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 12:56
Гаджеты

ASUS подготовила юбилейную материнскую плату, видеокарту и периферию к своему 30-летию

Обновлено в 09:47
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Меган Маркл вернулась к работе через четыре дня после родов

Супруга принца Гарри посетила первое мероприятие, связанное с ее благотворительной деятельностью.
Обновлено в 10:06
Игры

Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

Обновлено в 12:21
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено в 21:39
Политика

Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительству Китая не стоит затягивать с подписанием торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов 2020 года в США из-за возможных ухудшений условий сделки.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

Мать Виктории Романец сделала пластическую операцию

Бывшая участница телепроекта «ДОМ-2» Виктория Романец активно ведет микроблог.
Обновлено в 18:00
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
Технологии

В Иркутске создали программу для поиска информации об участниках ВОВ

Иркутские IT-специалисты создали программу "Лица Победы".
Обновлено в 06:25
Общество

Екатеринбург погряз в конфликте горожан и чиновников. Виноват провинциальный подход к паркам и скверам

Обсуждаем с архитекторами, почему любое благоустройство в Екатеринбурге превращается в конфликт.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное