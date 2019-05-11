Футбол
Вылетевшая в ПФЛ «Сибирь» обыграла «Армавир»Спорт-Экспресс 12:00
"Сибирь" обыграла "Армавир" в 36-м туре Олимп-ФНЛ. Для новосибирцев игра не имела турнирного значения - они уже оформили вылет в ПФЛ. "Армавир" остался на 15-й строчке, в 1 очке от зоны вылета.
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