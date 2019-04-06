Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минированииКоммерсантъ 11:14

Вылет пассажирского самолета Boeing 787 в Токио задержан в московском аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о минировании, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.

Политика Песков рассказал о целях встречи Путина с президентом Эстонии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Политика Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.

Политика Мадуро сообщил о расследовании атак на энергосистему Венесуэлы Боливарианский лидер Николас Мадуро заявил, что энергосистема Венесуэлы подвергалась атакам не только из Соединенных Штатов, но и стран Южной Америки, в том числе из Чили и Колумбии.

Происшествия Истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Шоу-бизнес Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.

Происшествия У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.

Шоу-бизнес Лолита раскрыла размер своей пенсии Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.

Происшествия 18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии Как сообщает агентство морских и прибрежных служб, в результате ЧП пострадали 18 человек. Инцидент произошел накануне вечером.

Армия и оружие В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.

Хоккей Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.

Кино Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.

Политика Трамп не стал читать доклад Мюллера В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

Гаджеты Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.

Происшествия В Петербурге автомобиль упал в Неву Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.

Футбол Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.

Наука Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.