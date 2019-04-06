Происшествия
Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минированииКоммерсантъ 11:14
Вылет пассажирского самолета Boeing 787 в Токио задержан в московском аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о минировании, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.
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Происшествия
В Париже в доме во время пожара произошёл взрыв
Обновлено в 17:25
Политика
Песков рассказал о целях встречи Путина с президентом Эстонии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о целях встречи Владимира Путина с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 10:00
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Мадуро сообщил о расследовании атак на энергосистему Венесуэлы
Боливарианский лидер Николас Мадуро заявил, что энергосистема Венесуэлы подвергалась атакам не только из Соединенных Штатов, но и стран Южной Америки, в том числе из Чили и Колумбии.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Шоу-бизнес
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Трехэтажный дом в Крекшино стоит два миллиона долларов, сообщает «СтарХит».
Обновлено в 07:01
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Шоу-бизнес
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете
Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Происшествия
У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Футбол
Месси побил рекорд Касильяса по победам в Ла Лиге
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено в 18:13
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено в 17:18
Происшествия
18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии
Как сообщает агентство морских и прибрежных служб, в результате ЧП пострадали 18 человек. Инцидент произошел накануне вечером.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
В Афганистане в ходе спецоперации ликвидировали 70 боевиков
В результате спецоперации в провинции Нангархар на востоке Афганистана ликвидированы по меньшей мере 70 боевиков, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ)*, передаёт Khaama Press.
Обновлено в 18:14
Хоккей
Кучеров повторил рекорд Могильного в НХЛ
Благодаря голу в ворота «Бостон Брюинз» нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 127 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив достижение Александра Могильного по количеству баллов, набранных российским игроком за один сезон.
Обновлено в 15:21
Кино
Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Политика
Трамп не стал читать доклад Мюллера
В конце марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено в 18:18
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в Неву
Легковой автомобиль вылетел с набережной Лейтенанта Шмидта и упал в реку Неву в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:03
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Футбол
Галицкий о ситуации с контрактом Мамаева: мы обязаны были реагировать
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий, комментируя ситуацию с разрывом контракта с полузащитником Павлом Мамаевым, заявил, что руководство футбольного клуба обязано было отреагировать на инцидент в московском кафе, отметив, что публичный статус налагает на Мамаева дополнительные обязательства.
Обновлено в 16:58
Наука
Вдвое больше людей могут болеть старческим слабоумием
Количество ныне живущих со старческим слабоумием людей может быть в два раза более значительным, чем это принято считать.
Обновлено вчера в 05:24
Политика
Кличко раскритиковал сдачу анализов Зеленским и Порошенко
Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что полноценный анализ крови нельзя сделать за «пару часов», как это произошло в случае с кандидатами на пост президента Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 16:59