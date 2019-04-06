Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минированииКоммерсантъ 11:14

Вылет пассажирского самолета Boeing 787 в Токио задержан в московском аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о минировании, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.
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Бомба на борту самолета в Домодедово не найдена

Коммерсантъ13:20

Сообщение о бомбе в самолете «Японских авиалиний» в Домодедове не подтвердилось

Москва 2411:29

Источник: угроза минирования рейса Москва - Токио не подтвердилась

ТАСС12:43

Вылет самолета Japan Airlines из Москвы задержали из-за угрозы взрыва

Интерфакс12:09

Информация о минировании самолета в аэропорту «Домодедово» оказалась ложной

РИАМО13:58

Самолет проверяют в Домодедово после сообщения о минировании

РЕН ТВ10:46

В Домодедово не нашли взрывчатки после сообщения о минировании лайнера

РИА Новости12:49
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Наука

Ученые назвали главную причину рака

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Происшествия

Прокуроры Японии намерены допросить жену Карлоса Гона

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В апреле 2019 года состоится открытие и прием первых пациентов в стоматологическом кабинете поселка Дипкун Тындинского района.
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«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели

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Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
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Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.
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Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки

Специалисты рассказали о наиболее распространенных ошибках, которые зачастую приводят к сокращению срока службы двигателя.
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Москвич купил две пачки сока за миллион рублей

Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
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Гарик Харламов высмеял «интрижку» Собчак и Богомолова в песне

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Наследники Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете

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Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года.
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Армия и оружие

Русские «боевые экстрасенсы» встревожили НАТО

Британская Times рассказала о российских «боевых экстрасенсах», которые способны обнаруживать засады и допрашивать пленных с помощью телепатии, сообщает DEITA.
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Маск показал видео испытания космического аппарата Starhopper

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В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой

6 апреля в столице США захоронили урну с прахом правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, скончавшейся 8 декабря 2018 г. в Москве.
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Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни

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Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

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«Самая красивая девочка в мире» отметила совершеннолетие

Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
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