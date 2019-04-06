Происшествия
Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минированииКоммерсантъ 11:14
Вылет пассажирского самолета Boeing 787 в Токио задержан в московском аэропорту Домодедово после анонимного сообщения о минировании, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.
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Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
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Рэпера Face не взяли в армию из-за тату на лице
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Наука
Ученые назвали главную причину рака
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Прокуроры Японии намерены допросить жену Карлоса Гона
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В апреле 2019 года состоится открытие и прием первых пациентов в стоматологическом кабинете поселка Дипкун Тындинского района.
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Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
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Трехнедельную стажировку в британских спецслужбах — МИ-5, МИ-6 и Центре правительственной связи (ЦПС) прошел принц Уильям.
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Два очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»
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Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Специалисты рассказали о наиболее распространенных ошибках, которые зачастую приводят к сокращению срока службы двигателя.
Обновлено в 22:18
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за миллион рублей
Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников, купив две пачки сока за миллион рублей, передает "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Наследники Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Обновлено в 22:56
Авто
Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России в 2021 году
Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Русские «боевые экстрасенсы» встревожили НАТО
Британская Times рассказала о российских «боевых экстрасенсах», которые способны обнаруживать засады и допрашивать пленных с помощью телепатии, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:28
Политика
Германию сочли угрозой для безопасности НАТО
СМИ считают, что Германия ставит под угрозу Североатлантический альянс из-за слишком маленьких расходов на оборону.
Обновлено в 21:42
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Общество
Захарова пожаловалась на слухи о пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 13:10
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Обновлено в 02:00
Космос
Маск показал видео испытания космического аппарата Starhopper
Первый прототип ракеты-носителя Starship космический аппарат Starhopper компании SpaceX с новым двигателем начал бросковые испытания.
Обновлено в 22:25
Общество
В Вашингтоне захоронили прах правозащитницы Людмилы Алексеевой
6 апреля в столице США захоронили урну с прахом правозащитницы, председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, скончавшейся 8 декабря 2018 г. в Москве.
Обновлено в 15:52
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Общество
Названы вакансии с зарплатой от 500 тысяч рублей
Директору по информационным технологиям в Москве предлагают от 400-600 тысяч рублей.
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
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Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо, которую с ранних лет называли «самой красивой девочкой в мире», отметила свое 18-летие.
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