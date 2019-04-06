Происшествия

Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрываГазета.Ru 12:11

"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва самолета рейсом Москва-Токио", - сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, все 298 пассажиров сейчас находятся в зале ожидания аэропорта.
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Из-за сообщения о минировании задержан борт в Домодедово

Вести Подмосковья11:40

Источник: в Домодедово эвакуировали пассажиров самолета Москва - Токио

ТАСС11:31

Саперы не нашли взрывного устройства на борту самолета в «Домодедове»

РИАМО11:39

Вылет самолета Japan Airlines из Москвы задержали из-за угрозы взрыва

Интерфакс12:09

В Домодедово из-за сообщения о минировании задержали рейс Москва - Токио

РИА Новости10:56

Самолет проверяют в «Домодедово» после сообщения о минировании

РЕН ТВ10:46

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Коммерсантъ11:14
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Жест «окей» запретили на OWL из-за пранка с 4chan

Инсайдер Род Slasher Бресло сообщил, что Blizzard Entertainment запретила посетителям Overwatch League — Season 2 использовать жест «окей» из-за расистского контекста.
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Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".
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Армия и оружие

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Политика

Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ

Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Путешествия

Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия

Онлайн-сервис составил рейтинг самых дешевых направлений для путешествий продолжительностью в один день.
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Происшествия

Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей

Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
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Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
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Происшествия

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Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Спорт

Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet

Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
Обновлено в 09:22
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
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Общество

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Обновлено в 11:00
Общество

Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок

В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.
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Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
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Здоровье

Где купить алкоголь, после которого нет похмелья?

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Политика

Скабеева ответила на слухи о своем увольнении

Ведущая Ольга Скабеева прокомментировала информацию об увольнении с телеканала "Россия 1". Согласно порталу IReactor, журналистка, отвечая на соответствующий вопрос коллег, лишь рассмеялась, признавшись, что впервые об этом слышит.
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Театры

Юрий Соломин переназначен худруком Малого театра

Министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил художественным руководителем Малого театра Юрия Соломина.
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Футбол

73-летний израильтянин стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 04:05
Политика

Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил за проведение дебатов между кандидатами в президенты в библиотеке.
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Происшествия

В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку

В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
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Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
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