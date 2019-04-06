Происшествия
Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрываГазета.Ru 12:11
"Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва самолета рейсом Москва-Токио", - сообщил представитель экстренных служб региона. По его словам, все 298 пассажиров сейчас находятся в зале ожидания аэропорта.
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Технологии
Жест «окей» запретили на OWL из-за пранка с 4chan
Инсайдер Род Slasher Бресло сообщил, что Blizzard Entertainment запретила посетителям Overwatch League — Season 2 использовать жест «окей» из-за расистского контекста.
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Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт
Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
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Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
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Божович: «„Краснодар“ позволяет и противнику играть в футбол»
Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром" в эфире канала "Матч Премьер".
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Политика
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Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
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В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Происшествия
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Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Происшествия
В Петербурге загорелся завод «Красный треугольник»
В Петербурге снова загорелось здание бывшего завода «Красный треугольник».
Обновлено в 11:54
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Спорт
Александр Большунов стал третьим в норвежском марафоне Kobberlopet
Брянский лыжник Александр Большунов занял третье место в 43-километровом марафоне Kobberlopet, который прошел в субботу в Норвегии.
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Обновлено в 08:49
Общество
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Общество
Минздрав предлагает наказывать за призыв к отказу от прививок
В ведомстве готовят законопроекты, запрещающие распространять информацию с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
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Политика
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Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
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Здоровье
Где купить алкоголь, после которого нет похмелья?
Пока напиток только тестируется. После этого учёные планируют приступить к клиническим испытаниям.
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Юрий Соломин переназначен худруком Малого театра
Министр культуры РФ Владимир Мединский переназначил художественным руководителем Малого театра Юрия Соломина.
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Луценко предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке
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В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку
В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
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Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
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