Происшествия

Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минированииИзвестия 12:15

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва самолета рейсом Москва–Токио», — приводит «РИА Новости» его слова. Воздушное судно сейчас осматривают специалисты. Все пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта, уточняет телеканал РЕН ТВ.
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Бомба на борту самолета в Домодедово не найдена

Коммерсантъ13:20

В Домодедово не нашли взрывчатки после сообщения о минировании лайнера

РИА Новости12:49

Самолет проверяют в Домодедово после сообщения о минировании

РЕН ТВ10:46

Вылет самолета Japan Airlines из Москвы задержали из-за угрозы взрыва

Интерфакс12:09

Информация о минировании самолета в аэропорту «Домодедово» оказалась ложной

РИАМО13:58

Источник: угроза минирования рейса Москва - Токио не подтвердилась

ТАСС12:43

Сообщение о бомбе в самолете «Японских авиалиний» в Домодедове не подтвердилось

Москва 2411:29
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Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика

Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»

Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Политика

«Большая семерка» усилит борьбу против ряда угроз со стороны России

Решение усилить противодействие угрозам со стороны России приняли главы МИД стран «Большой семерки».
Обновлено в 13:10
Наука

Ученые назвали главную причину рака

Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Футбол

Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова

Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Транспорт

В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро

В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

Обновлено в 15:11
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия

В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Футбол

Иско не хочет уходить из «Реала»

Полузащитник Иско не планирует покидать «Реал», несмотря на непростой сезон. Решение за главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 10:22
Авто

Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль

Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
Футбол

«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»

Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

Премьер Ливии пригрозил трибуналом участникам наступления на Триполи

Фаиз Сарадж отметил, что иски будут поданы и в ливийские и международные суды Премьер-министр ливийского Правительства национального согласия Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом участникам наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
Обновлено в 15:49
Происшествия

СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Космос

Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отрапортовало о том, что станция Parker Solar Probe успешно совершила второе сближение с Солнцем.
Обновлено в 10:08
Происшествия

ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву

В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Хоккей

Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию

Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Космос

Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй

Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия

В Иране на подводной лодке произошел взрыв

Обновлено в 16:17
Хоккей

Панарин и Бобровский стали звёздами дня в НХЛ

Обновлено в 06:37
Спорт

Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе КМ в Италии

Обновлено в 15:11
Происшествия

Во Владивостоке произошла крупная энергоавария

Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Экс-замминистра культуры обвинили в организации преступного сообщества

Обновлено в 11:52
Политика

Путину показали исследование об обуви и бедности россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол

«Ювентус» выстрадал победу над «Миланом»

Обновлено в 13:57
Гаджеты

Возможно, Apple экономит на камерах для iPhone

Возможно, Apple использует в своих топовых устройствах самые бюджетные камеры.
Обновлено в 07:19
Хоккей

«Салават Юлаев» требует продолжения серии

Обновлено в 16:04
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