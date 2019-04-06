Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минированииИзвестия 12:15
«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва самолета рейсом Москва–Токио», — приводит «РИА Новости» его слова. Воздушное судно сейчас осматривают специалисты. Все пассажиры находятся в зале ожидания аэропорта, уточняет телеканал РЕН ТВ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Политика
«Большая семерка» усилит борьбу против ряда угроз со стороны России
Решение усилить противодействие угрозам со стороны России приняли главы МИД стран «Большой семерки».
Обновлено в 13:10
Наука
Ученые назвали главную причину рака
Как сообщает ToDay News Ufa по данным исследования, опубликованым в журнале PNAS, главной причиной рака названо ослабление иммунитета.
Обновлено в 04:54
Футбол
Фаната «Спартака» избили до потери сознания за шарф против Глушакова
Болельщик московского «Спартака» принёс на домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА шарф против капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 13:21
Транспорт
В Москве до конца года организуют еще семь перекрытий станций метро
В московском метро в этом году потребуется организовать ещё семь перекрытий участков, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы
Обновлено в 15:11
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
В Ленинградской области грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик Volvo сбил женщину и ребенка на федеральной трассе "Скандинавия" в Ленинградской области.
Обновлено в 16:28
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Футбол
Иско не хочет уходить из «Реала»
Полузащитник Иско не планирует покидать «Реал», несмотря на непростой сезон. Решение за главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.
Обновлено в 10:22
Авто
Компания Xiaomi выпустит свой первый автомобиль
Китайский производитель Xiaomi заявил, что вместе с автопроизводителем Bestune выпустит внедорожник под брендом Redmi.
Обновлено в 05:43
Общество
Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
Обновлено в 13:50
Футбол
«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Атлетико»
Центральный матч 31-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетико» завершился победой каталонского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Премьер Ливии пригрозил трибуналом участникам наступления на Триполи
Фаиз Сарадж отметил, что иски будут поданы и в ливийские и международные суды Премьер-министр ливийского Правительства национального согласия Фаиз Сарадж пригрозил международным трибуналом участникам наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.
Обновлено в 15:49
Происшествия
СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.
Обновлено в 16:35
Космос
Зонд Parker Solar Probe ставит новые рекорды сближения с Солнцем
Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) отрапортовало о том, что станция Parker Solar Probe успешно совершила второе сближение с Солнцем.
Обновлено в 10:08
Происшествия
ЧП в Санкт-Петербурге: автомобиль упал с набережной в Неву
В субботу, 6 апреля, в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта легковой автомобиль упал в Неву.
Обновлено в 16:28
Хоккей
Кучеров побил рекорд Могильного по очкам за сезон НХЛ
Нападающий "Тампа-Бэй Лайтинг" Никита Кучеров побил рекордное достижение Александра Могильного по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Космос
Созданный в РФ египетский спутник снял видео полёта над Землёй
Космический аппарат был создан подмосковной ракетно-космической корпорацией «Энергия» по заказу правительства Арабской Республики Египет.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
В Иране на подводной лодке произошел взрыв
Обновлено в 16:17
Хоккей
Панарин и Бобровский стали звёздами дня в НХЛ
Обновлено в 06:37
Происшествия
Во Владивостоке произошла крупная энергоавария
Во Владивостоке произошла масштабная энергоавария, перебои в подаче электричества наблюдались во всех районах города.
Обновлено в 15:25
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Футбол
«Ювентус» выстрадал победу над «Миланом»
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Возможно, Apple экономит на камерах для iPhone
Возможно, Apple использует в своих топовых устройствах самые бюджетные камеры.
Обновлено в 07:19
Хоккей
«Салават Юлаев» требует продолжения серии
Обновлено в 16:04